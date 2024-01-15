https://ria.ru/20240115/ospa-1921441389.html
Минобороны обвинило Пентагон в проведении экспериментов с вирусом оспы
Минобороны обвинило Пентагон в проведении экспериментов с вирусом оспы - РИА Новости, 15.01.2024
Минобороны обвинило Пентагон в проведении экспериментов с вирусом оспы
НИИ инфекционных болезней армии США проводило аэробиологические эксперименты с использованием двух штаммов вируса натуральной оспы, сообщил начальник войск... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T15:37
2024-01-15T15:37
2024-01-15T17:15
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. НИИ инфекционных болезней армии США проводило аэробиологические эксперименты с использованием двух штаммов вируса натуральной оспы, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов на брифинге."Данная ситуация наглядно демонстрирует пренебрежительное отношение американской администрации к международным нормам биобезопасности. Подобные работы способны спровоцировать чрезвычайную эпидемическую ситуацию мирового масштаба, так как значительная часть населения стала восприимчива к натуральной оспе и другим ортопоксвирусам в результате утраты популяционного иммунитета", — сказал генерал.Он напомнил, что работы с этим вирусом разрешены только в двух учреждениях — в Центре по контролю заболеваемости в США и Государственном научном центре "Вектор" в России.По словам Кириллова, американские исследователи проявляют пристальный интерес к синтезу ортопоксвирусов. В 2017 году они синтезировали функциональный геном вируса оспы лошадей, одновременно показав возможность искусственного получения вирусов Ласса, Эбола, Марбург, а также патогенных для человека коронавирусов. Один из последних подобных примеров — исследования по усилению функций вирусов, проведенные в Бостонском университете, когда в результате направленной модификации возбудитель COVID приобрел 80-процентную летальность, вызывая атипичные неврологические симптомы и тяжелые поражения легких.
https://ria.ru/20240114/pandemii-1921265168.html
https://ria.ru/20231211/infektsiya-1915187245.html
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Минобороны РФ об экспериментах с вирусом оспы, проводимых США
НИИ инфекционных болезней армии США проводило аэробиологические эксперименты с использованием двух штаммов вируса натуральной оспы, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов на брифинге.
2024-01-15T15:37
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PT1M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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министерство обороны рф (минобороны рф), министерство обороны сша, игорь кириллов, россия, сша, бостонский университет, войска рхбз
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Министерство обороны США, Игорь Кириллов, Россия, США, Бостонский университет, Войска РХБЗ
Минобороны обвинило Пентагон в проведении экспериментов с вирусом оспы
Минобороны: США провели аэробиологические эксперименты с 2 штаммами вируса оспы