https://ria.ru/20240115/ospa-1921441389.html

Минобороны обвинило Пентагон в проведении экспериментов с вирусом оспы

Минобороны обвинило Пентагон в проведении экспериментов с вирусом оспы - РИА Новости, 15.01.2024

Минобороны обвинило Пентагон в проведении экспериментов с вирусом оспы

НИИ инфекционных болезней армии США проводило аэробиологические эксперименты с использованием двух штаммов вируса натуральной оспы, сообщил начальник войск... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T15:37

2024-01-15T15:37

2024-01-15T17:15

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министерство обороны сша

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бостонский университет

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. НИИ инфекционных болезней армии США проводило аэробиологические эксперименты с использованием двух штаммов вируса натуральной оспы, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов на брифинге."Данная ситуация наглядно демонстрирует пренебрежительное отношение американской администрации к международным нормам биобезопасности. Подобные работы способны спровоцировать чрезвычайную эпидемическую ситуацию мирового масштаба, так как значительная часть населения стала восприимчива к натуральной оспе и другим ортопоксвирусам в результате утраты популяционного иммунитета", — сказал генерал.Он напомнил, что работы с этим вирусом разрешены только в двух учреждениях — в Центре по контролю заболеваемости в США и Государственном научном центре "Вектор" в России.По словам Кириллова, американские исследователи проявляют пристальный интерес к синтезу ортопоксвирусов. В 2017 году они синтезировали функциональный геном вируса оспы лошадей, одновременно показав возможность искусственного получения вирусов Ласса, Эбола, Марбург, а также патогенных для человека коронавирусов. Один из последних подобных примеров — исследования по усилению функций вирусов, проведенные в Бостонском университете, когда в результате направленной модификации возбудитель COVID приобрел 80-процентную летальность, вызывая атипичные неврологические симптомы и тяжелые поражения легких.

https://ria.ru/20240114/pandemii-1921265168.html

https://ria.ru/20231211/infektsiya-1915187245.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ об экспериментах с вирусом оспы, проводимых США НИИ инфекционных болезней армии США проводило аэробиологические эксперименты с использованием двух штаммов вируса натуральной оспы, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов на брифинге. 2024-01-15T15:37 true PT1M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), министерство обороны сша, игорь кириллов, россия, сша, бостонский университет, войска рхбз