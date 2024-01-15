https://ria.ru/20240115/osk-1921344529.html

ОСК планирует в 2024 году передать заказчикам 36 гражданских судов

ОСК планирует в 2024 году передать заказчикам 36 гражданских судов - РИА Новости, 15.01.2024

ОСК планирует в 2024 году передать заказчикам 36 гражданских судов

"Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) по итогам 2023 года сдала 25 гражданских судов, в 2024 году корпорация планирует передать заказчикам 36 судов,... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T05:21

2024-01-15T05:21

2024-01-15T05:21

россия

экономика

владимир путин

объединенная судостроительная корпорация

втб

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) по итогам 2023 года сдала 25 гражданских судов, в 2024 году корпорация планирует передать заказчикам 36 судов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "По гражданскому судостроению предприятиями ОСК в 2023 году было сдано 25 судов. В 2024 году планируется передать заказчикам 36 судов гражданского назначения", – рассказали в корпорации. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) – крупнейшая судостроительная компания России. Создана в соответствии с указом президента РФ в 2007 году со 100% акций в федеральной собственности. В октябре 2023 года президент РФ Владимир Путин утвердил передачу банку ВТБ 100% акций ОСК в доверительное управление на пять лет и поручил правительству за полгода обеспечить заключение договора.

https://ria.ru/20240115/krabolovy-1921343521.html

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россия, экономика, владимир путин, объединенная судостроительная корпорация, втб