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ОСК планирует в 2024 году передать заказчикам 36 гражданских судов - РИА Новости, 15.01.2024
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05:21 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/osk-1921344529.html
ОСК планирует в 2024 году передать заказчикам 36 гражданских судов
ОСК планирует в 2024 году передать заказчикам 36 гражданских судов - РИА Новости, 15.01.2024
ОСК планирует в 2024 году передать заказчикам 36 гражданских судов
"Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) по итогам 2023 года сдала 25 гражданских судов, в 2024 году корпорация планирует передать заказчикам 36 судов,... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T05:21
2024-01-15T05:21
россия
экономика
владимир путин
объединенная судостроительная корпорация
втб
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) по итогам 2023 года сдала 25 гражданских судов, в 2024 году корпорация планирует передать заказчикам 36 судов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "По гражданскому судостроению предприятиями ОСК в 2023 году было сдано 25 судов. В 2024 году планируется передать заказчикам 36 судов гражданского назначения", – рассказали в корпорации. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) – крупнейшая судостроительная компания России. Создана в соответствии с указом президента РФ в 2007 году со 100% акций в федеральной собственности. В октябре 2023 года президент РФ Владимир Путин утвердил передачу банку ВТБ 100% акций ОСК в доверительное управление на пять лет и поручил правительству за полгода обеспечить заключение договора.
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россия, экономика, владимир путин, объединенная судостроительная корпорация, втб
Россия, Экономика, Владимир Путин, Объединенная судостроительная корпорация, ВТБ
ОСК планирует в 2024 году передать заказчикам 36 гражданских судов

ОСК за 2023 год сдала 25 гражданских судов и хочет передать заказчикам еще 36

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкРабочие "Объединенной судостроительной корпорации"
Рабочие Объединенной судостроительной корпорации - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Рабочие "Объединенной судостроительной корпорации". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) по итогам 2023 года сдала 25 гражданских судов, в 2024 году корпорация планирует передать заказчикам 36 судов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"По гражданскому судостроению предприятиями ОСК в 2023 году было сдано 25 судов. В 2024 году планируется передать заказчикам 36 судов гражданского назначения", – рассказали в корпорации.
Владивосток - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
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04:52
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) – крупнейшая судостроительная компания России. Создана в соответствии с указом президента РФ в 2007 году со 100% акций в федеральной собственности. В октябре 2023 года президент РФ Владимир Путин утвердил передачу банку ВТБ 100% акций ОСК в доверительное управление на пять лет и поручил правительству за полгода обеспечить заключение договора.
 
РоссияЭкономикаВладимир ПутинОбъединенная судостроительная корпорацияВТБ
 
 
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