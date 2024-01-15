https://ria.ru/20240115/orlova-1921481706.html

Орлова ответила на обвинения в сливе скандальных кадров с "голой" вечеринки

Орлова ответила на обвинения в сливе скандальных кадров с "голой" вечеринки - РИА Новости, 15.01.2024

Орлова ответила на обвинения в сливе скандальных кадров с "голой" вечеринки

Экс-солистка группы "Блестящие", телеведущая Ольга Орлова на своей странице в Instagram* ответила рэперу Vacio (настоящее имя — Николай Васильев) на обвинения в РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T18:27

2024-01-15T18:27

2024-01-15T18:27

шоубиз

ольга орлова

анастасия ивлеева

vacio (рэпер)

"голая вечеринка"

новости шоу-бизнеса

знаменитости

скандал

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921479078_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_501691b55fd9f8839b0886f8729c902d.jpg

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Экс-солистка группы "Блестящие", телеведущая Ольга Орлова на своей странице в Instagram* ответила рэперу Vacio (настоящее имя — Николай Васильев) на обвинения в запрещенной съемке во время участия в "голой" вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Ранее Васильев, заявил, что именно Орлова активно снимала полуобнаженных гостей, несмотря на закрытый статус мероприятия. А затем разместила эти кадры в Сети, включая Vacio, который пришел на вечеринку в одном носке, прикрывающем его гениталии. При этом, как уверяет музыкант, сама артистка старалась не фотографироваться и скрывала свое лицо, из-за чего осталась безнаказанной. "Спрятавшая лицо под никабом" — они явно преувеличивают мой "лук" на этом мероприятии. Видео со стянутым носком не мое, я этого не снимала и, слава Богу, не видела. Не надо фантазировать лишнего, так как распространение клеветы и ложные показания тоже влекут за собой ответственность", — написала Ольга в ответ на обвинения.Орлова добавила, что ее тоже коснулись запреты из-за участия в вечеринке Ивлеевой. Однако какие именно, ведущая не раскрыла. Vacío находится под административным арестом, а также получил штраф на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*."Голая" вечеринка Анастасии Ивлеевой прошла 20 и 21 декабря в столичном клубе "Мутабор". Ее посетили обычные зрители и знаменитости, включая Диму Билана, Анну Асти, Ксению Собчак, Ольгу Орлову и других.Хотя праздник имел статус "закрытого мероприятия", сама организатор и гости активно выкладывали фото в соцсетях, из-за чего разозлили общественность.Так, представители движения "Зов народа" написали жалобу в Генпрокуратуру. По их мнению, веселиться, когда "Россия ведет СВО и выступает за традиционные ценности", недопустимо.Позже почти все звездные участники мероприятия разместили на своих страницах в соцсетях видеообращения с извинениями, в том числе Анастасия Ивлеева. Она попросила прощения дважды. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240113/vecherinka-1920742226.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ольга орлова, анастасия ивлеева, vacio (рэпер), "голая вечеринка", новости шоу-бизнеса, знаменитости, скандал