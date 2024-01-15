https://ria.ru/20240115/orlova-1921481706.html
Орлова ответила на обвинения в сливе скандальных кадров с "голой" вечеринки
Орлова ответила на обвинения в сливе скандальных кадров с "голой" вечеринки - РИА Новости, 15.01.2024
Орлова ответила на обвинения в сливе скандальных кадров с "голой" вечеринки
Экс-солистка группы "Блестящие", телеведущая Ольга Орлова на своей странице в Instagram* ответила рэперу Vacio (настоящее имя — Николай Васильев) на обвинения в РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T18:27
2024-01-15T18:27
2024-01-15T18:27
шоубиз
ольга орлова
анастасия ивлеева
vacio (рэпер)
"голая вечеринка"
новости шоу-бизнеса
знаменитости
скандал
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Экс-солистка группы "Блестящие", телеведущая Ольга Орлова на своей странице в Instagram* ответила рэперу Vacio (настоящее имя — Николай Васильев) на обвинения в запрещенной съемке во время участия в "голой" вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Ранее Васильев, заявил, что именно Орлова активно снимала полуобнаженных гостей, несмотря на закрытый статус мероприятия. А затем разместила эти кадры в Сети, включая Vacio, который пришел на вечеринку в одном носке, прикрывающем его гениталии. При этом, как уверяет музыкант, сама артистка старалась не фотографироваться и скрывала свое лицо, из-за чего осталась безнаказанной. "Спрятавшая лицо под никабом" — они явно преувеличивают мой "лук" на этом мероприятии. Видео со стянутым носком не мое, я этого не снимала и, слава Богу, не видела. Не надо фантазировать лишнего, так как распространение клеветы и ложные показания тоже влекут за собой ответственность", — написала Ольга в ответ на обвинения.Орлова добавила, что ее тоже коснулись запреты из-за участия в вечеринке Ивлеевой. Однако какие именно, ведущая не раскрыла. Vacío находится под административным арестом, а также получил штраф на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*."Голая" вечеринка Анастасии Ивлеевой прошла 20 и 21 декабря в столичном клубе "Мутабор". Ее посетили обычные зрители и знаменитости, включая Диму Билана, Анну Асти, Ксению Собчак, Ольгу Орлову и других.Хотя праздник имел статус "закрытого мероприятия", сама организатор и гости активно выкладывали фото в соцсетях, из-за чего разозлили общественность.Так, представители движения "Зов народа" написали жалобу в Генпрокуратуру. По их мнению, веселиться, когда "Россия ведет СВО и выступает за традиционные ценности", недопустимо.Позже почти все звездные участники мероприятия разместили на своих страницах в соцсетях видеообращения с извинениями, в том числе Анастасия Ивлеева. Она попросила прощения дважды. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240113/vecherinka-1920742226.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ольга орлова, анастасия ивлеева, vacio (рэпер), "голая вечеринка", новости шоу-бизнеса, знаменитости, скандал
Шоубиз, Ольга Орлова, Анастасия Ивлеева, Vacio (рэпер), "Голая вечеринка", Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, скандал
Орлова ответила на обвинения в сливе скандальных кадров с "голой" вечеринки
Ольга Орлова ответила Vacio на обвинения в сливе кадров с "голой" вечеринки
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Экс-солистка группы "Блестящие", телеведущая Ольга Орлова на своей странице в Instagram* ответила рэперу Vacio (настоящее имя — Николай Васильев) на обвинения в запрещенной съемке во время участия в "голой" вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой.
Ранее Васильев, заявил, что именно Орлова активно снимала полуобнаженных гостей, несмотря на закрытый статус мероприятия. А затем разместила эти кадры в Сети, включая Vacio, который пришел на вечеринку в одном носке, прикрывающем его гениталии.
При этом, как уверяет музыкант, сама артистка старалась не фотографироваться и скрывала свое лицо, из-за чего осталась безнаказанной.
«
"Спрятавшая лицо под никабом" — они явно преувеличивают мой "лук" на этом мероприятии. Видео со стянутым носком не мое, я этого не снимала и, слава Богу, не видела. Не надо фантазировать лишнего, так как распространение клеветы и ложные показания тоже влекут за собой ответственность", — написала Ольга в ответ на обвинения.
Орлова добавила, что ее тоже коснулись запреты из-за участия в вечеринке Ивлеевой. Однако какие именно, ведущая не раскрыла.
Vacío находится под административным арестом, а также получил штраф на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*.
"Голая" вечеринка Анастасии Ивлеевой прошла 20 и 21 декабря в столичном клубе "Мутабор". Ее посетили обычные зрители и знаменитости, включая Диму Билана, Анну Асти, Ксению Собчак, Ольгу Орлову и других.
Хотя праздник имел статус "закрытого мероприятия", сама организатор и гости активно выкладывали фото в соцсетях, из-за чего разозлили общественность.
Так, представители движения "Зов народа" написали жалобу в Генпрокуратуру. По их мнению, веселиться, когда "Россия ведет СВО и выступает за традиционные ценности", недопустимо.
Позже почти все звездные участники мероприятия разместили на своих страницах в соцсетях видеообращения с извинениями, в том числе Анастасия Ивлеева. Она попросила прощения дважды.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Час расплаты: как наказали гостей "голой вечеринки"