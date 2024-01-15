https://ria.ru/20240115/odobril-1921388532.html

Комитет Госдумы одобрил проекты о наказании за треш-стримы

Комитет Госдумы одобрил проекты о наказании за треш-стримы - РИА Новости, 15.01.2024

Комитет Госдумы одобрил проекты о наказании за треш-стримы

Комитет ГД по госстроительству одобрил к первому чтению законопроекты о наказании за треш-стримы, предусматривающие, в том числе, штрафы до 700 тысяч рублей. РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T11:43

2024-01-15T11:43

2024-01-15T11:43

общество

артем метелев (депутат)

госдума рф

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Комитет ГД по госстроительству одобрил к первому чтению законопроекты о наказании за треш-стримы, предусматривающие, в том числе, штрафы до 700 тысяч рублей. Ряд парламентариев, в том числе, глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев в декабре внесли в Госдуму пакет проектов об административной и уголовной ответственности за треш-стримы. Согласно изменениям, которые вносятся в Уголовный кодекс, отягчающими обстоятельствами признается совершение умышленного преступления с публичной демонстрацией в соцсетях. Также усиливается уголовная ответственность за совершение 10 преступлений, наиболее часто встречающихся в практике треш-стримеров: убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, умышленное причинение легкого вреда здоровью, побои, истязание, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, похищение человека, незаконное лишение свободы, использование рабского труда. Метелев ранее отметил, что еще один законопроект установит и административную (в виде штрафов до 700 тысяч и конфискации имущества производства стримов) ответственность. Депутат также уточнил, что, согласно внесенным проектам, суд сможет накладывать запрет на ведение деятельности, в том числе пользование интернетом, будут введены основания для блокировки треш-контента в интернете и будет обязательство социальных сетей мониторить его и удалять. В воскресенье Метелев сообщил, что инициатива о запрете треш-стримов будет рассмотрена Госдумой 23 января.

https://ria.ru/20240115/gd-1921386862.html

https://ria.ru/20231208/strimy-1914500529.html

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общество, артем метелев (депутат), госдума рф