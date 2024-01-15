https://ria.ru/20240115/obysk-1921361874.html

Журналисты информагентства 24.kg заявили об обысках в офисе в Бишкеке

Журналисты информагентства 24.kg заявили об обысках в офисе в Бишкеке - РИА Новости, 15.01.2024

Журналисты информагентства 24.kg заявили об обысках в офисе в Бишкеке

Журналисты киргизского информационного агентства 24.kg заявили, что спецслужбы Киргизии проводят обыск в их офисе в центре Бишкека. РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T09:47

2024-01-15T09:47

2024-01-15T11:53

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БИШКЕК, 15 янв - РИА Новости. Журналисты киргизского информационного агентства 24.kg заявили, что спецслужбы Киргизии проводят обыск в их офисе в центре Бишкека. "У нас в редакции проводят обыск сотрудники ГКНБ (госкомитет нацбезопасности, - ред.). Адвокатов и юристов "Институт Медиа Полиси" и правовой клиники "Адилет" не впускают в помещение", - написала на своей странице в социальной сети редактор издания Махинур Ниязова. В госкомитете нацбезопасности эту информацию пока не комментируют. 24.kg - одно из самых известных и цитируемых информагентств Киргизии, работающее с 2006 года.

https://ria.ru/20240108/kirgiziya-1920121452.html

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в мире, бишкек, киргизия