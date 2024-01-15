https://ria.ru/20240115/obysk-1921361874.html
Журналисты информагентства 24.kg заявили об обысках в офисе в Бишкеке
Журналисты информагентства 24.kg заявили об обысках в офисе в Бишкеке - РИА Новости, 15.01.2024
Журналисты информагентства 24.kg заявили об обысках в офисе в Бишкеке
Журналисты киргизского информационного агентства 24.kg заявили, что спецслужбы Киргизии проводят обыск в их офисе в центре Бишкека. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T09:47
2024-01-15T09:47
2024-01-15T11:53
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БИШКЕК, 15 янв - РИА Новости. Журналисты киргизского информационного агентства 24.kg заявили, что спецслужбы Киргизии проводят обыск в их офисе в центре Бишкека. "У нас в редакции проводят обыск сотрудники ГКНБ (госкомитет нацбезопасности, - ред.). Адвокатов и юристов "Институт Медиа Полиси" и правовой клиники "Адилет" не впускают в помещение", - написала на своей странице в социальной сети редактор издания Махинур Ниязова. В госкомитете нацбезопасности эту информацию пока не комментируют. 24.kg - одно из самых известных и цитируемых информагентств Киргизии, работающее с 2006 года.
https://ria.ru/20240108/kirgiziya-1920121452.html
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в мире, бишкек, киргизия
Журналисты информагентства 24.kg заявили об обысках в офисе в Бишкеке
Журналисты информагентства 24.kg заявили об обысках в их офисе в Бишкеке
БИШКЕК, 15 янв - РИА Новости. Журналисты киргизского информационного агентства 24.kg заявили, что спецслужбы Киргизии проводят обыск в их офисе в центре Бишкека.
«
"У нас в редакции проводят обыск сотрудники ГКНБ (госкомитет нацбезопасности, - ред.). Адвокатов и юристов "Институт Медиа Полиси" и правовой клиники "Адилет" не впускают в помещение", - написала на своей странице в социальной сети редактор издания Махинур Ниязова.
В госкомитете нацбезопасности эту информацию пока не комментируют.
24.kg - одно из самых известных и цитируемых информагентств Киргизии, работающее с 2006 года.
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