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ВСУ выпустили около 174 тысяч боеприпасов по ДНР за 697 дней эскалации

ВСУ выпустили около 174 тысяч боеприпасов по ДНР за 697 дней эскалации - РИА Новости, 15.01.2024

ВСУ выпустили около 174 тысяч боеприпасов по ДНР за 697 дней эскалации

Украинские войска выпустили почти 174 тысячи боеприпасов различного калибра по территории ДНР за 697 дней эскалации, сообщило представительство республики в... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T22:31

2024-01-15T22:31

2024-01-15T22:31

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ДОНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили почти 174 тысячи боеприпасов различного калибра по территории ДНР за 697 дней эскалации, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале. "За 697 дней эскалации представительством ДНР в СЦКК зафиксировано 32 388 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения - 31 954. Всего противником выпущено 173 902 боеприпасов различного калибра", - говорится в инфографике представительства. Кроме того, с февраля 2022 года погибли 4787 мирных жителя, в том числе 142 ребенка, представительство также зафиксировало 143 случая подрыва мирных жителей на противопехотных минах "Лепесток". Трое пострадавших в результате ранений скончались. Число пострадавших за все время эскалации составило 5776, среди них 375 детей. По информации представительства, за все время эскалации в ДНР повреждено 2086 транспортных средств, 3370 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 196 медицинских учреждений, 682 учебных заведения, 1393 объекта социального обеспечения, 107 объектов критической инфраструктуры, а также 992 объекта электро-, водо-, тепло- и газоснабжения. Кроме того, с февраля прошлого года представительство зафиксировало 13 539 фактов повреждения жилых домов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины