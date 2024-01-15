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Село Сушаны в Брянской области частично осталось без света после обстрела
Село Сушаны в Брянской области частично осталось без света после обстрела - РИА Новости, 15.01.2024
Село Сушаны в Брянской области частично осталось без света после обстрела
Энергоснабжение нарушено из-за украинского обстрела села Сушаны в Климовском районе Брянской области, несколько зданий частично повреждены, пострадавших нет,... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T18:55
2024-01-15T18:55
2024-01-15T18:55
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брянская область
александр богомаз
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Энергоснабжение нарушено из-за украинского обстрела села Сушаны в Климовском районе Брянской области, несколько зданий частично повреждены, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. "Украинские террористы обстреляли село Сушаны Климовского района. Пострадавших нет. По предварительным данным, в результате обстрела частично повреждены несколько административных зданий, нарушено энергоснабжение", – написал губернатор в своем Telegram-канале. Богомаз добавил, что на месте работают экстренные и оперативные службы, аварийные бригады приступили к восстановительным работам. Климовский район – один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Черниговской областью Украины и периодически подвергается обстрелам.
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брянская область, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз
Село Сушаны в Брянской области частично осталось без света после обстрела
Богомаз: после обстрела ВСУ брянского села Сушаны нарушено энергоснабжение
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Энергоснабжение нарушено из-за украинского обстрела села Сушаны в Климовском районе Брянской области, несколько зданий частично повреждены, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Украинские террористы обстреляли село Сушаны Климовского района. Пострадавших нет. По предварительным данным, в результате обстрела частично повреждены несколько административных зданий, нарушено энергоснабжение", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Богомаз добавил, что на месте работают экстренные и оперативные службы, аварийные бригады приступили к восстановительным работам.
Климовский район – один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Черниговской областью Украины и периодически подвергается обстрелам.
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