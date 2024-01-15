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Село Сушаны в Брянской области частично осталось без света после обстрела - РИА Новости, 15.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:55 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/obstrel-1921489581.html
Село Сушаны в Брянской области частично осталось без света после обстрела
Село Сушаны в Брянской области частично осталось без света после обстрела - РИА Новости, 15.01.2024
Село Сушаны в Брянской области частично осталось без света после обстрела
Энергоснабжение нарушено из-за украинского обстрела села Сушаны в Климовском районе Брянской области, несколько зданий частично повреждены, пострадавших нет,... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T18:55
2024-01-15T18:55
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Энергоснабжение нарушено из-за украинского обстрела села Сушаны в Климовском районе Брянской области, несколько зданий частично повреждены, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. "Украинские террористы обстреляли село Сушаны Климовского района. Пострадавших нет. По предварительным данным, в результате обстрела частично повреждены несколько административных зданий, нарушено энергоснабжение", – написал губернатор в своем Telegram-канале. Богомаз добавил, что на месте работают экстренные и оперативные службы, аварийные бригады приступили к восстановительным работам. Климовский район – один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Черниговской областью Украины и периодически подвергается обстрелам.
https://ria.ru/20240115/obstrel-1921470017.html
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брянская область, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз
Село Сушаны в Брянской области частично осталось без света после обстрела

Богомаз: после обстрела ВСУ брянского села Сушаны нарушено энергоснабжение

© Фото : Пресс-служба ПАО "Россети Центр"Сотрудники компании "Россети Центр" работают на энергообъекте
Сотрудники компании Россети Центр работают на энергообъекте - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© Фото : Пресс-служба ПАО "Россети Центр"
Сотрудники компании "Россети Центр" работают на энергообъекте. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Энергоснабжение нарушено из-за украинского обстрела села Сушаны в Климовском районе Брянской области, несколько зданий частично повреждены, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Украинские террористы обстреляли село Сушаны Климовского района. Пострадавших нет. По предварительным данным, в результате обстрела частично повреждены несколько административных зданий, нарушено энергоснабжение", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Богомаз добавил, что на месте работают экстренные и оперативные службы, аварийные бригады приступили к восстановительным работам.
Климовский район – один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Черниговской областью Украины и периодически подвергается обстрелам.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьАлександр Богомаз
 
 
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