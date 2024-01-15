https://ria.ru/20240115/obstrel-1921489581.html

Село Сушаны в Брянской области частично осталось без света после обстрела

Село Сушаны в Брянской области частично осталось без света после обстрела - РИА Новости, 15.01.2024

Село Сушаны в Брянской области частично осталось без света после обстрела

Энергоснабжение нарушено из-за украинского обстрела села Сушаны в Климовском районе Брянской области, несколько зданий частично повреждены, пострадавших нет,... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T18:55

2024-01-15T18:55

2024-01-15T18:55

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Энергоснабжение нарушено из-за украинского обстрела села Сушаны в Климовском районе Брянской области, несколько зданий частично повреждены, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. "Украинские террористы обстреляли село Сушаны Климовского района. Пострадавших нет. По предварительным данным, в результате обстрела частично повреждены несколько административных зданий, нарушено энергоснабжение", – написал губернатор в своем Telegram-канале. Богомаз добавил, что на месте работают экстренные и оперативные службы, аварийные бригады приступили к восстановительным работам. Климовский район – один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Черниговской областью Украины и периодически подвергается обстрелам.

https://ria.ru/20240115/obstrel-1921470017.html

брянская область

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брянская область, александр богомаз