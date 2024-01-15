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Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 15.01.2024
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска выпустили четыре кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T17:33
2024-01-15T17:33
2024-01-15T17:33
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в Telegram-канале представительства. Кроме того, в 16.50 ВСУ выпустили по Горловке три снаряда калибром 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Горловку
СЦКК: украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами