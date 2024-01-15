https://ria.ru/20240115/obstrel-1921452667.html

При обстреле Донецка получил повреждения реабилитационный центр

При обстреле Донецка получил повреждения реабилитационный центр - РИА Новости, 15.01.2024

При обстреле Донецка получил повреждения реабилитационный центр

Здание Республиканского реабилитационного центра получило повреждения в результате обстрела Петровского района Донецка украинских войск, сообщил мэр... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T16:27

2024-01-15T16:27

2024-01-15T16:27

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

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ДОНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. Здание Республиканского реабилитационного центра получило повреждения в результате обстрела Петровского района Донецка украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин. "В результате обстрела Петровского района по улице Родниковой повреждено остекление здания Республиканского реабилитационного центра", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о трех обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, применивших в том числе беспилотники, с которых на город сбрасывались взрывоопасные предметы. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20231211/shkola-1915024562.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк