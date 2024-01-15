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При обстреле Донецка получил повреждения реабилитационный центр - РИА Новости, 15.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:27 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/obstrel-1921452667.html
При обстреле Донецка получил повреждения реабилитационный центр
При обстреле Донецка получил повреждения реабилитационный центр - РИА Новости, 15.01.2024
При обстреле Донецка получил повреждения реабилитационный центр
Здание Республиканского реабилитационного центра получило повреждения в результате обстрела Петровского района Донецка украинских войск, сообщил мэр... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T16:27
2024-01-15T16:27
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
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ДОНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. Здание Республиканского реабилитационного центра получило повреждения в результате обстрела Петровского района Донецка украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин. "В результате обстрела Петровского района по улице Родниковой повреждено остекление здания Республиканского реабилитационного центра", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о трех обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, применивших в том числе беспилотники, с которых на город сбрасывались взрывоопасные предметы. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20231211/shkola-1915024562.html
донецк
петровский район
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК
При обстреле Донецка получил повреждения реабилитационный центр

Кулемзин: ВСУ при обстреле Донецка повредили здание реабилитационного центра

© Фото : предоставлено делегацией РФ на форуме ОБСЕ Осколок боеприпаса
Осколок боеприпаса - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© Фото : предоставлено делегацией РФ на форуме ОБСЕ
Осколок боеприпаса. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. Здание Республиканского реабилитационного центра получило повреждения в результате обстрела Петровского района Донецка украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела Петровского района по улице Родниковой повреждено остекление здания Республиканского реабилитационного центра", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о трех обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, применивших в том числе беспилотники, с которых на город сбрасывались взрывоопасные предметы.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦКК
 
 
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