https://ria.ru/20240115/obstrel-1921452667.html
При обстреле Донецка получил повреждения реабилитационный центр
При обстреле Донецка получил повреждения реабилитационный центр - РИА Новости, 15.01.2024
При обстреле Донецка получил повреждения реабилитационный центр
Здание Республиканского реабилитационного центра получило повреждения в результате обстрела Петровского района Донецка украинских войск, сообщил мэр... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T16:27
2024-01-15T16:27
2024-01-15T16:27
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. Здание Республиканского реабилитационного центра получило повреждения в результате обстрела Петровского района Донецка украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин. "В результате обстрела Петровского района по улице Родниковой повреждено остекление здания Республиканского реабилитационного центра", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о трех обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, применивших в том числе беспилотники, с которых на город сбрасывались взрывоопасные предметы. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20231211/shkola-1915024562.html
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК
При обстреле Донецка получил повреждения реабилитационный центр
Кулемзин: ВСУ при обстреле Донецка повредили здание реабилитационного центра
ДОНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. Здание Республиканского реабилитационного центра получило повреждения в результате обстрела Петровского района Донецка украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела Петровского района по улице Родниковой повреждено остекление здания Республиканского реабилитационного центра", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о трех обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, применивших в том числе беспилотники, с которых на город сбрасывались взрывоопасные предметы.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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