https://ria.ru/20240115/obstrel-1921429000.html
Украинские войска обстреляли территорию ДНР
Украинские войска обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 15.01.2024
Украинские войска обстреляли территорию ДНР
Украинские войска вновь подвергли обстрелу территорию ДНР, в результате чего в поселке Гольмовский повреждения получил водовод, сообщил в Telegram-канале мэр... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T14:35
2024-01-15T14:35
2024-01-15T14:35
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
горловка
гольмовский
сцкк
иван приходько
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ДОНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. Украинские войска вновь подвергли обстрелу территорию ДНР, в результате чего в поселке Гольмовский повреждения получил водовод, сообщил в Telegram-канале мэр Горловки Иван Приходько. "В поселке городского типа Гольмовский обстрелом украинских карателей поврежден водовод", - говорится в сообщении. Кроме того, представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска с 11.55 по 13.30 выпустили в общей сложности девять снарядов калибра 152 и 155 миллиметров по Никитовскому району Горловки и Петровскому району Донецка. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки, одного из крупнейших населенных пунктов ДНР. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240115/vsu-1921403506.html
https://ria.ru/20240114/obstrely-1921261481.html
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донецкая народная республика, горловка, гольмовский, сцкк, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Горловка, Гольмовский, СЦКК, Иван Приходько
Украинские войска обстреляли территорию ДНР
Приходько: ВСУ обстреляли ДНР, поврежден водовод в Гольмовском