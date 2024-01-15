https://ria.ru/20240115/obstrel-1921385130.html
ВСУ за сутки нанесли более 70 ударов по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли более 70 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 15.01.2024
ВСУ за сутки нанесли более 70 ударов по Херсонской области
Украинская армия за сутки нанесла 73 удара по населенным пунктам левого берега Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T11:27
2024-01-15T11:27
2024-01-15T11:27
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херсонская область
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 15 янв - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 73 удара по населенным пунктам левого берега Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Войска киевского режима продолжают террористические обстрелы населенных пунктов левобережья Херсонской области. Вчера в течение дня боевики ВСУ нанесли 49 ударов из ствольной артиллерии по селам левого берега Днепра. Ночью противник произвел еще 24 обстрела", - сообщил источник. Под ударами оказались Саги, Алешки, Кардашинка, Новая Маячка, Казачьи Лагеря, Обрывка, Днепряны, Песчановка, Горностаевка. Какие разрушения получила инфраструктура, есть ли жертвы среди мирного населения - уточняется.
https://ria.ru/20240114/bespilotniki-1921230209.html
https://ria.ru/20240114/udary-1921253698.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , вооруженные силы украины
В мире, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки нанесли более 70 ударов по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 73 артиллерийских удара по Херсонской области
ГЕНИЧЕСК, 15 янв - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 73 удара по населенным пунктам левого берега Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Войска киевского режима продолжают террористические обстрелы населенных пунктов левобережья Херсонской области. Вчера в течение дня боевики ВСУ
нанесли 49 ударов из ствольной артиллерии по селам левого берега Днепра. Ночью противник произвел еще 24 обстрела", - сообщил источник.
Десантники за сутки ликвидировали в Херсонской области пять дронов ВСУ
Под ударами оказались Саги, Алешки, Кардашинка, Новая Маячка, Казачьи Лагеря, Обрывка, Днепряны, Песчановка, Горностаевка.
Какие разрушения получила инфраструктура, есть ли жертвы среди мирного населения - уточняется.
ВСУ за сутки нанесли 95 артиллерийских ударов по Херсонской области