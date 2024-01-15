https://ria.ru/20240115/obstrel-1921385130.html

ВСУ за сутки нанесли более 70 ударов по Херсонской области

ВСУ за сутки нанесли более 70 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 15.01.2024

ВСУ за сутки нанесли более 70 ударов по Херсонской области

Украинская армия за сутки нанесла 73 удара по населенным пунктам левого берега Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T11:27

2024-01-15T11:27

2024-01-15T11:27

в мире

херсонская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913886645_0:0:1052:591_1920x0_80_0_0_22384bfdb1212911c0477bd94fdb5d45.jpg

ГЕНИЧЕСК, 15 янв - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 73 удара по населенным пунктам левого берега Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Войска киевского режима продолжают террористические обстрелы населенных пунктов левобережья Херсонской области. Вчера в течение дня боевики ВСУ нанесли 49 ударов из ствольной артиллерии по селам левого берега Днепра. Ночью противник произвел еще 24 обстрела", - сообщил источник. Под ударами оказались Саги, Алешки, Кардашинка, Новая Маячка, Казачьи Лагеря, Обрывка, Днепряны, Песчановка, Горностаевка. Какие разрушения получила инфраструктура, есть ли жертвы среди мирного населения - уточняется.

https://ria.ru/20240114/bespilotniki-1921230209.html

https://ria.ru/20240114/udary-1921253698.html

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, херсонская область , вооруженные силы украины