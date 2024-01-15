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ВСУ за сутки нанесли более 70 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 15.01.2024
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11:27 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/obstrel-1921385130.html
ВСУ за сутки нанесли более 70 ударов по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли более 70 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 15.01.2024
ВСУ за сутки нанесли более 70 ударов по Херсонской области
Украинская армия за сутки нанесла 73 удара по населенным пунктам левого берега Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T11:27
2024-01-15T11:27
в мире
херсонская область
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 15 янв - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 73 удара по населенным пунктам левого берега Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Войска киевского режима продолжают террористические обстрелы населенных пунктов левобережья Херсонской области. Вчера в течение дня боевики ВСУ нанесли 49 ударов из ствольной артиллерии по селам левого берега Днепра. Ночью противник произвел еще 24 обстрела", - сообщил источник. Под ударами оказались Саги, Алешки, Кардашинка, Новая Маячка, Казачьи Лагеря, Обрывка, Днепряны, Песчановка, Горностаевка. Какие разрушения получила инфраструктура, есть ли жертвы среди мирного населения - уточняется.
https://ria.ru/20240114/bespilotniki-1921230209.html
https://ria.ru/20240114/udary-1921253698.html
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в мире, херсонская область , вооруженные силы украины
В мире, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки нанесли более 70 ударов по Херсонской области

ВСУ за сутки нанесли 73 артиллерийских удара по Херсонской области

© Фото : Администрация Новокаховского городского округа/TelegramПоследствия атаки ВСУ в Херсонской области
Последствия атаки ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© Фото : Администрация Новокаховского городского округа/Telegram
Последствия атаки ВСУ в Херсонской области. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 15 янв - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 73 удара по населенным пунктам левого берега Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Войска киевского режима продолжают террористические обстрелы населенных пунктов левобережья Херсонской области. Вчера в течение дня боевики ВСУ нанесли 49 ударов из ствольной артиллерии по селам левого берега Днепра. Ночью противник произвел еще 24 обстрела", - сообщил источник.
Командная машина зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
Десантники за сутки ликвидировали в Херсонской области пять дронов ВСУ
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Под ударами оказались Саги, Алешки, Кардашинка, Новая Маячка, Казачьи Лагеря, Обрывка, Днепряны, Песчановка, Горностаевка.
Какие разрушения получила инфраструктура, есть ли жертвы среди мирного населения - уточняется.
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ВСУ за сутки нанесли 95 артиллерийских ударов по Херсонской области
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В миреХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
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