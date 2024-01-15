https://ria.ru/20240115/obstrel-1921380141.html

ВСУ обстреляли шесть районов Белгородской области

ВСУ обстреляли шесть районов Белгородской области - РИА Новости, 15.01.2024

ВСУ обстреляли шесть районов Белгородской области

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли шесть приграничных районов Белгородской области, выпустив около 20 снарядов, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T11:02

2024-01-15T11:02

2024-01-15T11:02

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

происшествия

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БЕЛГОРОД, 15 янв - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли шесть приграничных районов Белгородской области, выпустив около 20 снарядов, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В понедельник губернатор опубликовал сводку о нанесенных ударах по региону за 14 января. Шесть приграничных районов области были обстреляны 19 снарядами, в том числе два взрывных устройства были сброшены с дронов. Три дрона-камикадзе атаковали регион. Проанализировав данные от губернатора за прошедшую неделю, можно сказать, что среднее число обстрелов составляет около 44 в день. В субботу, 13 января было зафиксировано максимальное число обстрелов в этот период – 68 снарядов, однако на следующий день количество снизилось до 19. Минимальное число обстрелов было в четверг - 14 прилетов. "В Белгородском районе по селу Устинка выпущено 2 артиллерийских снаряда, с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. Также в Устинке противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. В селе Журавлевка с беспилотника сброшен один осколочный боеприпас… После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ повреждения выявлены в посёлке Разумное – в одном частном домовладении выбиты окна", - написал Гладков. Он добавил, что в Борисовском районе 2 раза из гранатомёта обстреляли окраину села Богун-Городок. В Валуйском горокруге по селу Долгое выпущено 3 миномётных снаряда. В Волоконовском районе на окраине хутора Старый противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе, уточнил глава региона. "В Грайворонском городском округе по окраине села Козинка выпущено 6 миномётных снарядов. Пострадавших и разрушений нет. В Шебекинском городском округе под миномётный обстрел попал хутор Мухин – установлено 4 прилёта", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240113/ataka-1921187831.html

https://ria.ru/20240113/postradavshie-1921211147.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия