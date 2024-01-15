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Экс-советник по нацбезопасности США подтвердил обещания, данные Тайваню - РИА Новости, 15.01.2024
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08:50 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/obeschaniya-1921353547.html
Экс-советник по нацбезопасности США подтвердил обещания, данные Тайваню
Экс-советник по нацбезопасности США подтвердил обещания, данные Тайваню - РИА Новости, 15.01.2024
Экс-советник по нацбезопасности США подтвердил обещания, данные Тайваню
Бывший советник по нацбезопасности США Стивен Хэдли на встрече с действующей главой администрации Тайваня Цай Инвэнь в Тайбэе заявил, что обещания, данные США... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T08:50
2024-01-15T08:50
в мире
тайвань
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ПЕКИН, 15 янв – РИА Новости. Бывший советник по нацбезопасности США Стивен Хэдли на встрече с действующей главой администрации Тайваня Цай Инвэнь в Тайбэе заявил, что обещания, данные США Тайваню, тверды как скала, и выразил надежду на продолжение отношений с новым правительством острова. Делегация США, состоящая из бывшего замглавы госдепа США Джеймса Штейнберга и бывшего советника по нацбезопасности Стивена Хэдли, прибыла на Тайвань 14 января. По словам Хэдли, он "рад возможности встретиться" с главой администрации, "еще раз подтвердить, что обещания, данные США Тайваню, тверды как скала, принципиальны и носят межпартийный характер". "США поддержат своих друзей", - сказал Хэдли, слова которого приводит офис главы администрации Тайваня. Он выразил надежду на продолжение тайваньско-американских отношений под руководством нового правительства острова и на совместное поддержание мира и стабильности в Тайваньском проливе. Выборы главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) прошли на Тайване в субботу, согласно данным ЦИК, явка на голосовании составила 69,8%. В субботнем голосовании имели право участвовать 19,5 миллиона человек, всего на острове было организовано 17 795 избирательных участков. Лидер выступающей за "независимость" Тайваня партии Лай Циндэ победил, набрав 40,05% голосов. Вскоре после публикации последних данных по выборам на Тайване канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня выпустила заявление ее официального представителя Чэнь Биньхуа, который заявил, что Китай будет решительно противостоять действиям, направленным на достижение независимости Тайваня, и вмешательству внешних сил. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. С тех пор Тайвань управляется собственной администрацией.
https://ria.ru/20240115/vybory-1921314137.html
https://ria.ru/20240114/ukrainizatsiya-1921299751.html
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в мире, тайвань, сша, китай
В мире, Тайвань, США, Китай
Экс-советник по нацбезопасности США подтвердил обещания, данные Тайваню

Экс-советник по нацбезопасности США: обещания, данные Тайваню, тверды как скала

© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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ПЕКИН, 15 янв – РИА Новости. Бывший советник по нацбезопасности США Стивен Хэдли на встрече с действующей главой администрации Тайваня Цай Инвэнь в Тайбэе заявил, что обещания, данные США Тайваню, тверды как скала, и выразил надежду на продолжение отношений с новым правительством острова.
Делегация США, состоящая из бывшего замглавы госдепа США Джеймса Штейнберга и бывшего советника по нацбезопасности Стивена Хэдли, прибыла на Тайвань 14 января.
По словам Хэдли, он "рад возможности встретиться" с главой администрации, "еще раз подтвердить, что обещания, данные США Тайваню, тверды как скала, принципиальны и носят межпартийный характер". "США поддержат своих друзей", - сказал Хэдли, слова которого приводит офис главы администрации Тайваня.
Он выразил надежду на продолжение тайваньско-американских отношений под руководством нового правительства острова и на совместное поддержание мира и стабильности в Тайваньском проливе.
Мужчина возле скульптуры, изображающей Тайвань и материковый Китай, на острове Пинтань, КНР - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
Выборы на Тайване выиграл Пекин
08:00
Выборы главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) прошли на Тайване в субботу, согласно данным ЦИК, явка на голосовании составила 69,8%. В субботнем голосовании имели право участвовать 19,5 миллиона человек, всего на острове было организовано 17 795 избирательных участков. Лидер выступающей за "независимость" Тайваня партии Лай Циндэ победил, набрав 40,05% голосов.
Вскоре после публикации последних данных по выборам на Тайване канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня выпустила заявление ее официального представителя Чэнь Биньхуа, который заявил, что Китай будет решительно противостоять действиям, направленным на достижение независимости Тайваня, и вмешательству внешних сил.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. С тех пор Тайвань управляется собственной администрацией.
Военнослужащий армии Тайваня во время учений - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
План США по "украинизации" Тайваня не осуществится, считает военный эксперт
Вчера, 17:12
 
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