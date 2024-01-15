https://ria.ru/20240115/obeschaniya-1921353547.html

Экс-советник по нацбезопасности США подтвердил обещания, данные Тайваню

Экс-советник по нацбезопасности США подтвердил обещания, данные Тайваню - РИА Новости, 15.01.2024

Экс-советник по нацбезопасности США подтвердил обещания, данные Тайваню

Бывший советник по нацбезопасности США Стивен Хэдли на встрече с действующей главой администрации Тайваня Цай Инвэнь в Тайбэе заявил, что обещания, данные США... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T08:50

2024-01-15T08:50

2024-01-15T08:50

в мире

тайвань

сша

китай

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602038325_0:212:3072:1940_1920x0_80_0_0_4c825e349c704a8e55b5ade8a7a2961f.jpg

ПЕКИН, 15 янв – РИА Новости. Бывший советник по нацбезопасности США Стивен Хэдли на встрече с действующей главой администрации Тайваня Цай Инвэнь в Тайбэе заявил, что обещания, данные США Тайваню, тверды как скала, и выразил надежду на продолжение отношений с новым правительством острова. Делегация США, состоящая из бывшего замглавы госдепа США Джеймса Штейнберга и бывшего советника по нацбезопасности Стивена Хэдли, прибыла на Тайвань 14 января. По словам Хэдли, он "рад возможности встретиться" с главой администрации, "еще раз подтвердить, что обещания, данные США Тайваню, тверды как скала, принципиальны и носят межпартийный характер". "США поддержат своих друзей", - сказал Хэдли, слова которого приводит офис главы администрации Тайваня. Он выразил надежду на продолжение тайваньско-американских отношений под руководством нового правительства острова и на совместное поддержание мира и стабильности в Тайваньском проливе. Выборы главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) прошли на Тайване в субботу, согласно данным ЦИК, явка на голосовании составила 69,8%. В субботнем голосовании имели право участвовать 19,5 миллиона человек, всего на острове было организовано 17 795 избирательных участков. Лидер выступающей за "независимость" Тайваня партии Лай Циндэ победил, набрав 40,05% голосов. Вскоре после публикации последних данных по выборам на Тайване канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня выпустила заявление ее официального представителя Чэнь Биньхуа, который заявил, что Китай будет решительно противостоять действиям, направленным на достижение независимости Тайваня, и вмешательству внешних сил. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. С тех пор Тайвань управляется собственной администрацией.

https://ria.ru/20240115/vybory-1921314137.html

https://ria.ru/20240114/ukrainizatsiya-1921299751.html

тайвань

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, тайвань, сша, китай