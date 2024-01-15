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СМИ: в результате наводнений в Рио-де-Жанейро погибли 11 человек - РИА Новости, 15.01.2024
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02:13 15.01.2024 (обновлено: 10:34 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/navodneniya-1921340075.html
СМИ: в результате наводнений в Рио-де-Жанейро погибли 11 человек
СМИ: в результате наводнений в Рио-де-Жанейро погибли 11 человек - РИА Новости, 15.01.2024
СМИ: в результате наводнений в Рио-де-Жанейро погибли 11 человек
Наводнения произошли в результате сильных дождей в Рио-де-Жанейро, 11 человек погибли, сообщает местный портал G1 со ссылкой на данные местных спасательных... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T02:13
2024-01-15T10:34
рио-де-жанейро (город)
в мире
бразилия
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Наводнения произошли в результате сильных дождей в Рио-де-Жанейро, 11 человек погибли, сообщает местный портал G1 со ссылкой на данные местных спасательных служб. Согласно порталу, наводнения обрушились на северную часть города Рио-де-Жанейро с субботы на воскресенье. Отмечается, что наводнения повлияли на работу автобусов и метро, власти отменили все запланированные мероприятия. "Одиннадцать человек погибли во время наводнений из-за проливных дождей, обрушившихся на северную зону Рио-де-Жанейро", - отмечает портал, ссылаясь на данные спасательных служб. Портал добавляет, что префект Рио-де-Жанейро Эдуардо Паес объявил в городе режим чрезвычайного положения.
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рио-де-жанейро (город), в мире, бразилия
Рио-де-Жанейро (город), В мире, Бразилия
СМИ: в результате наводнений в Рио-де-Жанейро погибли 11 человек

G1: жертвами наводнений из-за сильных дождей в Рио-де-Жанейро стали 11 человек

© AFP 2024 / Bruno KaiucaПоследствия наводнения в результате сильных дождей в Рио-де-Жанейро
Последствия наводнения в результате сильных дождей в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© AFP 2024 / Bruno Kaiuca
Последствия наводнения в результате сильных дождей в Рио-де-Жанейро
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Наводнения произошли в результате сильных дождей в Рио-де-Жанейро, 11 человек погибли, сообщает местный портал G1 со ссылкой на данные местных спасательных служб.
Согласно порталу, наводнения обрушились на северную часть города Рио-де-Жанейро с субботы на воскресенье. Отмечается, что наводнения повлияли на работу автобусов и метро, власти отменили все запланированные мероприятия.
"Одиннадцать человек погибли во время наводнений из-за проливных дождей, обрушившихся на северную зону Рио-де-Жанейро", - отмечает портал, ссылаясь на данные спасательных служб.
Портал добавляет, что префект Рио-де-Жанейро Эдуардо Паес объявил в городе режим чрезвычайного положения.
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