https://ria.ru/20240115/nauru-1921355331.html

Власти Науру заявили о разрыве дипотношений с Тайванем

Власти Науру заявили о разрыве дипотношений с Тайванем - РИА Новости, 15.01.2024

Власти Науру заявили о разрыве дипотношений с Тайванем

Власти островного государства Науру в Тихом океане заявили о разрыве дипломатических отношений с Тайванем и признании политики "одного Китая", сообщило... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T09:00

2024-01-15T09:00

2024-01-15T15:26

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тайвань

китай

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Власти островного государства Науру в Тихом океане заявили о разрыве дипломатических отношений с Тайванем и признании политики "одного Китая", сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление правительства."Науру разрывает дипломатические отношения с Тайванем и признает Китайскую Народную Республику", — говорится в сообщении агентства.Позднее правительство Науру в соцсети опубликовало заявление, где подтвердило разрыв отношений и то, что отныне признает Тайвань лишь неотъемлемой частью территории КНР. Кроме того, власти островного государства будут стремиться к "полному возобновлению дипломатических отношений с КНР".В субботу на Тайване прошли выборы главы администрации острова и депутатов его Законодательного Юаня (парламента). Победу в борьбе за пост нового лидера острова одержал действующий заместитель главы администрации, представитель Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ, позиционирующий себя как сторонник независимости региона. Он набрал 40,05 процента голосов избирателей и вступит в должность в мае.Вскоре после публикации предварительных результатов выборов на острове канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня выпустила заявление ее официального представителя Чэнь Биньхуа, который заявил, что Китай будет решительно противостоять действиям, направленным на достижение независимости региона, и вмешательству внешних сил.Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, с того времени, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

https://ria.ru/20240114/ukrainizatsiya-1921299751.html

https://ria.ru/20240115/vybory-1921314137.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, науру, тайвань, китай