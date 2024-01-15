https://ria.ru/20240115/nauka-1920914554.html

Российские ученые создали уникальный "нестареющий" термометр

Российские ученые создали уникальный "нестареющий" термометр - РИА Новости, 15.01.2024

Российские ученые создали уникальный "нестареющий" термометр

Сотрудники ЮУрГУ создали устройство, которое измеряет температуру в несколько раз точнее, чем существующие в мире аналоги, и при этом не нуждается в регулярном... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T05:00

2024-01-15T05:00

2024-01-15T05:00

наука

россия

германия

южно-уральский государственный университет

российская академия наук

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Сотрудники ЮУрГУ создали устройство, которое измеряет температуру в несколько раз точнее, чем существующие в мире аналоги, и при этом не нуждается в регулярном техническом обслуживании, сообщили в пресс-службе вуза.Чаще всего в промышленности и в технике для измерения температуры используются такие виды термометров, как термопара, термосопротивление и термистр, рассказал старший научный сотрудник лаборатории роста кристаллов НИИ перспективных материалов и технологии ресурсосбережения Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) Владимир Живулин."Все эти термометры со временем "стареют": их показания начинают отклоняться от эталона, причем погрешность может достигать 5-15 ⁰С. Поэтому через определенные промежутки времени специалисты вынуждены доставать из устройства сенсор и калибровать его. Например, в наших лабораторных печах это нужно делать раз в полгода, а в промышленности – после каждого технологического процесса", – объяснил он.Однако в некоторых ситуациях, например, на космическом спутнике или на атомной станции, провести техобслуживание датчика температуры практически невозможно."До сих пор эта проблема решалась трудоемкими и нетехнологичными способами, например десятикратным дублированием датчиков. Но на опасных производствах всегда может случиться нештатная ситуация, когда термометры буквально сразу после поверки могут быть повреждены и затем передавать некорректные результаты", – отметил ученый.Чтобы решить эту проблему, специалисты ЮУрГУ создали датчик, который способен сам себя независимо поверять в каждом цикле нагрева-охлаждения. В него входит основной измеритель температуры и эталон, с которым по контрольным точкам сверяются показания сенсора."Все это – единая капсула, моноблок. Если видим, что происходит отклонение от контрольных точек, мы можем вычислить поправку на температуру, которую нужно ввести в расчеты и восстановить истинные значения. Для создания устройства мы использовали ферриты – химически инертный, термостабильный материал, на который не влияет даже высокий фон радиации", – рассказал Живулин.Феррит – магнитный материал; при нагревании в нем происходят фазовые переходы, и при определенной температуре он становится немагнитным. Челябинские материаловеды из научной школы профессора РАН Дениса Винника научились контролируемо изменять температуру магнитного фазового перехода ферритов.Исследователи выдвинули идею, что фиксируя магнитный фазовый переход, можно точно определять температуру феррита. Руководитель международной лаборатории технической самодиагностики и самоконтроля приборов и систем ЮУрГУ Александр Шестаков предложил создать сенсор, где в качестве эталона температуры выступал бы ферритовый элемент.Вся разработка – от материала до конструкции, включая электронику – была спроектирована и изготовлена в ЮУрГУ. Прототип "нестареющего" термометра уже готов и проходит испытания. Уникальность проекта, по мнению создателей, в том, что челябинские разработчики могут воспроизвести полный цикл создания устройства, не прибегая к помощи сторонних организаций.В вузе отметили, что на рынке существует всего один промышленный аналог, который производится в Германии, но российская разработка превосходит его по всем характеристикам."Германский сенсор может проводить поверку или калибровку всего лишь по одному температурному эталону, а в челябинском устройстве пять калибровочных точек, при этом они равномерно распределены по всему рабочему диапазону температур. Зарубежный прибор работает при температуре от 0 до 200 ⁰С, челябинский датчик – от 0 до 800⁰С. Этот диапазон широко применяется в атомной энергетике и металлургии", – сообщили в пресс-службе.Кроме того, в университете считают, что "нестареющий" термометр найдет применение в научных лабораториях. По предварительной оценке, точность датчика составит плюс-минус 1 ⁰С. Ни одна термопара, существующая в мире, не может обеспечить измерение температуры в течение длительного времени с такой точностью, отметили специалисты.По их словам, в течение года устройство будет доведено до совершенства и готово к передаче в промышленное производство.Исследование реализуется в рамках программы "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты".

https://ria.ru/20231211/nauka-1914638457.html

https://ria.ru/20230904/tekhnika-1894005716.html

https://na.ria.ru/20231213/yuurgu-1915370873.html

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россия, германия, южно-уральский государственный университет, российская академия наук, наука, университетская наука, навигатор абитуриента, температура