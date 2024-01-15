Рогов объяснил цель публикации о "планах" войны России с НАТО
Рогов: Bild, публикуя фейк о плане России, хочет обосновать поддержку Зеленского
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
Председатель Комиссии ОП РФ по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости. Публикация в немецком таблоиде Bild "секретного плана" о возможном нападении России на НАТО имеет целью обосновать перед местными избирателями необходимость поддержки Владимира Зеленского, полагает председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов.
Bild опубликовал со ссылкой на некий "секретный документ" вооруженных сил ФРГ (бундесвера) "план" того, как Россия, по предположению авторов, могла бы атаковать восточный фланг НАТО. Как утверждается в статье, полномасштабного конфликта стоит ждать летом 2025 года. В Минобороны Германии от официальных комментариев воздержались.
"Опубликованные выдержки якобы из секретного документа бундесвера не более чем сознательный информационный вброс, чтобы обосновать дальнейшую поддержку режима Зеленского, поставки оружия и боеприпасов, а также разжигание конфликта на постукраинском пространстве", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, канцлер ФРГ Олаф Шольц и крупные военно-промышленные корпорации страны заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, так как он "позволяет им хорошо наживаться на чужом горе".
"Страх – это лучшее средство для опустошения карманов простых жителей Западной Европы и Северной Америки. Так было и в годы холодной войны, когда Советский Союз рисовался страшным медведем, который вторгается. Только тогда у медведя была шапка с красной звездой, а сейчас все чаще с двухглавым орлом, но в подходах и методах по созданию пугалок простых жителей ничего не изменилось", - полагает Рогов.