https://ria.ru/20240115/nato-1921428698.html

Рогов объяснил цель публикации о "планах" войны России с НАТО

Рогов объяснил цель публикации о "планах" войны России с НАТО - РИА Новости, 15.01.2024

Рогов объяснил цель публикации о "планах" войны России с НАТО

Публикация в немецком таблоиде Bild "секретного плана" о возможном нападении России на НАТО имеет целью обосновать перед местными избирателями необходимость... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T14:33

2024-01-15T14:33

2024-01-15T14:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости. Публикация в немецком таблоиде Bild "секретного плана" о возможном нападении России на НАТО имеет целью обосновать перед местными избирателями необходимость поддержки Владимира Зеленского, полагает председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов. Bild опубликовал со ссылкой на некий "секретный документ" вооруженных сил ФРГ (бундесвера) "план" того, как Россия, по предположению авторов, могла бы атаковать восточный фланг НАТО. Как утверждается в статье, полномасштабного конфликта стоит ждать летом 2025 года. В Минобороны Германии от официальных комментариев воздержались. "Опубликованные выдержки якобы из секретного документа бундесвера не более чем сознательный информационный вброс, чтобы обосновать дальнейшую поддержку режима Зеленского, поставки оружия и боеприпасов, а также разжигание конфликта на постукраинском пространстве", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, канцлер ФРГ Олаф Шольц и крупные военно-промышленные корпорации страны заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, так как он "позволяет им хорошо наживаться на чужом горе". "Страх – это лучшее средство для опустошения карманов простых жителей Западной Европы и Северной Америки. Так было и в годы холодной войны, когда Советский Союз рисовался страшным медведем, который вторгается. Только тогда у медведя была шапка с красной звездой, а сейчас все чаще с двухглавым орлом, но в подходах и методах по созданию пугалок простых жителей ничего не изменилось", - полагает Рогов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, германия, украина, владимир рогов, владимир зеленский, в мире, ситуация в днр и лнр