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Корабли НАТО не зайдут в Черное море во время СВО, заявил турецкий политик - РИА Новости, 15.01.2024
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06:27 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/nato-1921347154.html
Корабли НАТО не зайдут в Черное море во время СВО, заявил турецкий политик
Корабли НАТО не зайдут в Черное море во время СВО, заявил турецкий политик - РИА Новости, 15.01.2024
Корабли НАТО не зайдут в Черное море во время СВО, заявил турецкий политик
Турецкая партия Vatan ("Родина") рассчитывает, что корабли НАТО не зайдут в Черное море в ситуации, когда проводится российская специальная военная операция на... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T06:27
2024-01-15T06:27
черное море
турция
украина
догу перинчек
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АНКАРА, 15 янв – РИА Новости. Турецкая партия Vatan ("Родина") рассчитывает, что корабли НАТО не зайдут в Черное море в ситуации, когда проводится российская специальная военная операция на Украине, заявил РИА Новости председатель партии Догу Перинчек. Турция с начала кризиса на Украине воспользовалась полномочиями, данными Конвенцией Монтрё, и запретила проход военных кораблей через свои проливы. Турция проинформировала союзников, что не допустит в свои проливы минные тральщики, подаренные Украине Великобританией, сообщила ранее администрация президента республики. "Конвенция Монтрё рассчитана на то, чтобы гарантировать стабильность в Черном море и недопуск кораблей стран НАТО в проливы в нынешней ситуации. Стабильность в Черном море будет обеспечена путем сотрудничества стран черноморского региона. Мы ожидаем, что военные корабли НАТО не зайдут в Черное море", - сказал Перинчек. "Порой у правящей Партии справедливости и развития бывают отклонения от стратегического видения, случаются зигзаги. Но основное направление состоит в том, чтобы не допустить военные корабли НАТО в Черное море. В этом направлении мы как партия "Родина" тоже будем наблюдать за процессом", - добавил он. Минобороны Турции неоднократно заявляло, что считает применение турецкой стороной Конвенции Монтрё правильным решением, которое обеспечивает стабильность в проливах. Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через указанные проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных кораблей через Босфор и Дарданеллы. "Родина" является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.
https://ria.ru/20231216/miny-1916245020.html
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черное море, турция, украина, догу перинчек, нато, в мире
Черное море, Турция, Украина, Догу Перинчек, НАТО, В мире
Корабли НАТО не зайдут в Черное море во время СВО, заявил турецкий политик

Турецкий политик Перинчек: корабли НАТО не зайдут в Черное море, пока идет СВО

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПобережье Крыма
Побережье Крыма - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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АНКАРА, 15 янв – РИА Новости. Турецкая партия Vatan ("Родина") рассчитывает, что корабли НАТО не зайдут в Черное море в ситуации, когда проводится российская специальная военная операция на Украине, заявил РИА Новости председатель партии Догу Перинчек.
Турция с начала кризиса на Украине воспользовалась полномочиями, данными Конвенцией Монтрё, и запретила проход военных кораблей через свои проливы. Турция проинформировала союзников, что не допустит в свои проливы минные тральщики, подаренные Украине Великобританией, сообщила ранее администрация президента республики.
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Турция, Болгария и Румыния учредят группу по борьбе с минами в Черном море
16 декабря 2023, 21:49
"Конвенция Монтрё рассчитана на то, чтобы гарантировать стабильность в Черном море и недопуск кораблей стран НАТО в проливы в нынешней ситуации. Стабильность в Черном море будет обеспечена путем сотрудничества стран черноморского региона. Мы ожидаем, что военные корабли НАТО не зайдут в Черное море", - сказал Перинчек.
"Порой у правящей Партии справедливости и развития бывают отклонения от стратегического видения, случаются зигзаги. Но основное направление состоит в том, чтобы не допустить военные корабли НАТО в Черное море. В этом направлении мы как партия "Родина" тоже будем наблюдать за процессом", - добавил он.
Минобороны Турции неоднократно заявляло, что считает применение турецкой стороной Конвенции Монтрё правильным решением, которое обеспечивает стабильность в проливах.
Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через указанные проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных кораблей через Босфор и Дарданеллы.
"Родина" является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.
Турецкий политик Догу Перинчек - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
В Турции призвали отклонить предложение о членстве Швеции в НАТО
Вчера, 16:34
 
Черное мореТурцияУкраинаДогу ПеринчекНАТОВ мире
 
 
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