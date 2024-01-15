https://ria.ru/20240115/nato-1921347154.html

Корабли НАТО не зайдут в Черное море во время СВО, заявил турецкий политик

Корабли НАТО не зайдут в Черное море во время СВО, заявил турецкий политик - РИА Новости, 15.01.2024

Корабли НАТО не зайдут в Черное море во время СВО, заявил турецкий политик

Турецкая партия Vatan ("Родина") рассчитывает, что корабли НАТО не зайдут в Черное море в ситуации, когда проводится российская специальная военная операция на... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T06:27

2024-01-15T06:27

2024-01-15T06:27

черное море

турция

украина

догу перинчек

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154354/25/1543542549_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6c731f6799e925ff3075bb44d8982c78.jpg

АНКАРА, 15 янв – РИА Новости. Турецкая партия Vatan ("Родина") рассчитывает, что корабли НАТО не зайдут в Черное море в ситуации, когда проводится российская специальная военная операция на Украине, заявил РИА Новости председатель партии Догу Перинчек. Турция с начала кризиса на Украине воспользовалась полномочиями, данными Конвенцией Монтрё, и запретила проход военных кораблей через свои проливы. Турция проинформировала союзников, что не допустит в свои проливы минные тральщики, подаренные Украине Великобританией, сообщила ранее администрация президента республики. "Конвенция Монтрё рассчитана на то, чтобы гарантировать стабильность в Черном море и недопуск кораблей стран НАТО в проливы в нынешней ситуации. Стабильность в Черном море будет обеспечена путем сотрудничества стран черноморского региона. Мы ожидаем, что военные корабли НАТО не зайдут в Черное море", - сказал Перинчек. "Порой у правящей Партии справедливости и развития бывают отклонения от стратегического видения, случаются зигзаги. Но основное направление состоит в том, чтобы не допустить военные корабли НАТО в Черное море. В этом направлении мы как партия "Родина" тоже будем наблюдать за процессом", - добавил он. Минобороны Турции неоднократно заявляло, что считает применение турецкой стороной Конвенции Монтрё правильным решением, которое обеспечивает стабильность в проливах. Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через указанные проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных кораблей через Босфор и Дарданеллы. "Родина" является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.

https://ria.ru/20231216/miny-1916245020.html

https://ria.ru/20240114/shvetsiya-1921293339.html

черное море

турция

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

черное море, турция, украина, догу перинчек, нато, в мире