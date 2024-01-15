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График техобслуживания газового оборудования Москвы на 2024 год опубликован - РИА Новости, 15.01.2024
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11:12 15.01.2024
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График техобслуживания газового оборудования Москвы на 2024 год опубликован
График техобслуживания газового оборудования Москвы на 2024 год опубликован - РИА Новости, 15.01.2024
График техобслуживания газового оборудования Москвы на 2024 год опубликован
График планового техобслуживания газового оборудования Москвы на 2024 год опубликовали, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T11:12
2024-01-15T11:12
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москва
петр бирюков
мосгаз
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. График планового техобслуживания газового оборудования Москвы на 2024 год опубликовали, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Опубликовали график планового техобслуживания газового оборудования на 2024 год. Специалисты Комплекса городского хозяйства ежегодно проводят плановое техобслуживание газифицированного жилого фонда столицы. Эта работа находится на особом контроле, соответствующие графики утверждаются префектурами административных округов. Выявленные нарушения оперативно устраняются, с жителями проводится инструктаж, им выдаются памятки. В настоящее время в Москве более 1,8 миллиона семей пользуются газовыми плитами, чтобы они работали безопасно, очень важно своевременно проверять их состояние", – сообщил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. В материале уточнили, что актуальную дату проверки можно узнать на сайте АО "Мосгаз" и с помощью Telegram-бота. В сервисе есть подписка на уведомления, они придут на почту или в мессенджер за неделю и сутки до проверки. По итогам можно оставить обратную связь и оценить работу специалиста. "Напоминаем, что срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, необходима замена", - говорится в сообщении. В тексте уточнили, что ответственность за содержание и замену газового оборудования несет собственник или наниматель жилого помещения.
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москва, петр бирюков, мосгаз, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Мосгаз, Городское хозяйство Москвы

График техобслуживания газового оборудования Москвы на 2024 год опубликован

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПроверка газового оборудования в жилых домах
Проверка газового оборудования в жилых домах - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Проверка газового оборудования в жилых домах
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. График планового техобслуживания газового оборудования Москвы на 2024 год опубликовали, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Опубликовали график планового техобслуживания газового оборудования на 2024 год. Специалисты Комплекса городского хозяйства ежегодно проводят плановое техобслуживание газифицированного жилого фонда столицы. Эта работа находится на особом контроле, соответствующие графики утверждаются префектурами административных округов. Выявленные нарушения оперативно устраняются, с жителями проводится инструктаж, им выдаются памятки. В настоящее время в Москве более 1,8 миллиона семей пользуются газовыми плитами, чтобы они работали безопасно, очень важно своевременно проверять их состояние", – сообщил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
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В материале уточнили, что актуальную дату проверки можно узнать на сайте АО "Мосгаз" и с помощью Telegram-бота. В сервисе есть подписка на уведомления, они придут на почту или в мессенджер за неделю и сутки до проверки. По итогам можно оставить обратную связь и оценить работу специалиста.
"Напоминаем, что срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, необходима замена", - говорится в сообщении.
В тексте уточнили, что ответственность за содержание и замену газового оборудования несет собственник или наниматель жилого помещения.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковМосгазГородское хозяйство Москвы
 
 
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