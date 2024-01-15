https://ria.ru/20240115/moskva-1921382165.html

График техобслуживания газового оборудования Москвы на 2024 год опубликован

График техобслуживания газового оборудования Москвы на 2024 год опубликован - РИА Новости, 15.01.2024

График техобслуживания газового оборудования Москвы на 2024 год опубликован

График планового техобслуживания газового оборудования Москвы на 2024 год опубликовали, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T11:12

2024-01-15T11:12

2024-01-15T11:12

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москва

петр бирюков

мосгаз

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. График планового техобслуживания газового оборудования Москвы на 2024 год опубликовали, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Опубликовали график планового техобслуживания газового оборудования на 2024 год. Специалисты Комплекса городского хозяйства ежегодно проводят плановое техобслуживание газифицированного жилого фонда столицы. Эта работа находится на особом контроле, соответствующие графики утверждаются префектурами административных округов. Выявленные нарушения оперативно устраняются, с жителями проводится инструктаж, им выдаются памятки. В настоящее время в Москве более 1,8 миллиона семей пользуются газовыми плитами, чтобы они работали безопасно, очень важно своевременно проверять их состояние", – сообщил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. В материале уточнили, что актуальную дату проверки можно узнать на сайте АО "Мосгаз" и с помощью Telegram-бота. В сервисе есть подписка на уведомления, они придут на почту или в мессенджер за неделю и сутки до проверки. По итогам можно оставить обратную связь и оценить работу специалиста. "Напоминаем, что срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, необходима замена", - говорится в сообщении. В тексте уточнили, что ответственность за содержание и замену газового оборудования несет собственник или наниматель жилого помещения.

https://ria.ru/20240113/podezd-1921137465.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, мосгаз, городское хозяйство москвы