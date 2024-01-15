https://ria.ru/20240115/moskva-1921351104.html

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 15.01.2024

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Небольшой снег и до минус 3 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T07:58

2024-01-15T07:58

2024-01-15T07:58

москва

московская область (подмосковье)

новый год

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Небольшой снег и до минус 3 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В понедельник в Москве облачно, временами небольшой снег. Температура в Москве минус 1-3 градусов, в Подмосковье 0 - минус 5 градусов", - сказала Котилевская. Синоптик отметила, что ветер будет дуть южный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 730 миллиметров ртутного столба.

https://radiosputnik.ru/20240110/avto-1920284557.html

москва

московская область (подмосковье)

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москва, московская область (подмосковье), новый год