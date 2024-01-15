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Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 15.01.2024
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07:58 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/moskva-1921351104.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 15.01.2024
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Небольшой снег и до минус 3 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T07:58
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москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Небольшой снег и до минус 3 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В понедельник в Москве облачно, временами небольшой снег. Температура в Москве минус 1-3 градусов, в Подмосковье 0 - минус 5 градусов", - сказала Котилевская. Синоптик отметила, что ветер будет дуть южный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 730 миллиметров ртутного столба.
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москва, московская область (подмосковье), новый год
Москва, Московская область (Подмосковье), Новый год
Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Синоптик Котилевская: в Москве в понедельник ожидается до минус трех градусов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Небольшой снег и до минус 3 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
"В понедельник в Москве облачно, временами небольшой снег. Температура в Москве минус 1-3 градусов, в Подмосковье 0 - минус 5 градусов", - сказала Котилевская.
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Синоптик отметила, что ветер будет дуть южный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 730 миллиметров ртутного столба.
 
МоскваМосковская область (Подмосковье)Новый год
 
 
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