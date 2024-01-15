Рейтинг@Mail.ru
Молдавская оппозиция прокомментировала скидку Украине на транзит - РИА Новости, 15.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:12 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/moldaviya-1921498983.html
Молдавская оппозиция прокомментировала скидку Украине на транзит
Молдавская оппозиция прокомментировала скидку Украине на транзит - РИА Новости, 15.01.2024
Молдавская оппозиция прокомментировала скидку Украине на транзит
Выгоду от скидки на транзит украинской сельхозпродукции через Молдавию получит Украина и Румыния, но не молдавские фермеры, которым придется работать "в минус", РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T20:12
2024-01-15T20:12
украина
возрождение
майя санду
молдавия
румыния
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
КИШИНЕВ, 15 янв – РИА Новости. Выгоду от скидки на транзит украинской сельхозпродукции через Молдавию получит Украина и Румыния, но не молдавские фермеры, которым придется работать "в минус", снижая цены на экспортную продукцию, чтобы выдержать конкуренцию, считает один из лидеров оппозиционной партии "Возрождение" Александр Нестеровский. Ранее украинское министерство по вопросам реинтеграции сообщило, что в этом году транзит сельхозпродукции через Молдавию будет осуществляться по предоставленной 27% скидке. Молдавские аграрии отметили, что узнали об этой новости из украинской прессы, и требуют от властей запретить транзит зерна и масличных культур с Украины автомобильным транспортом, позволив осуществлять его только по железной дороге республики. "Выгоду от скидки получит украинская сторона и румынский потребитель. А вот единственные, кто в подобной ситуации оказывается в минусе, - это молдавские производители и фермеры, которым придётся работать в минус, снижая цены на экспортную продукцию, чтобы конкурировать с украинскими холдингами", - написал в своем Telegram-канале Нестеровский. По его мнению, сегодняшняя власть "уже и не скрывает истинных мотивов своего так называемого "правления", назначая на управляющие должности стратегических предприятий граждан Румынии, создавая благоприятные условия для иностранного бизнеса и уничтожая молдавскую экономику". Ранее молдавские фермеры организовали ряд акций с призывом к властям ввести мораторий на выплату долгов кредиторам и отменить штрафные санкции, налагаемые банками до 31 октября 2024 года. Также протестующие требовали от исполнительной власти выделить более 1 миллиарда леев (56,3 миллиона долларов) из национального фонда развития сельского хозяйства для поддержки отрасли в кризисный период. Президент Молдавии Майя Санду ранее заявила, что Кишинев будет оказывать помощь Украине с вывозом зерна в рамках инициативы "коридор солидарности". В сентябре Молдавия и Украина также договорились о продлении срока либерализации грузоперевозок до конца 2025 года, решение было утверждено по итогам заседания совместной молдавско-украинской комиссии по международным автомобильным перевозкам.
https://ria.ru/20240115/fermery-1921497419.html
https://ria.ru/20240109/moldavia-1920384603.html
украина
молдавия
румыния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, возрождение, майя санду, молдавия, румыния
Украина, Возрождение, Майя Санду, Молдавия, Румыния
Молдавская оппозиция прокомментировала скидку Украине на транзит

Оппозиция Молдавии: фермеры будут работать в минус при скидке Украине на транзит

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 15 янв – РИА Новости. Выгоду от скидки на транзит украинской сельхозпродукции через Молдавию получит Украина и Румыния, но не молдавские фермеры, которым придется работать "в минус", снижая цены на экспортную продукцию, чтобы выдержать конкуренцию, считает один из лидеров оппозиционной партии "Возрождение" Александр Нестеровский.
Ранее украинское министерство по вопросам реинтеграции сообщило, что в этом году транзит сельхозпродукции через Молдавию будет осуществляться по предоставленной 27% скидке. Молдавские аграрии отметили, что узнали об этой новости из украинской прессы, и требуют от властей запретить транзит зерна и масличных культур с Украины автомобильным транспортом, позволив осуществлять его только по железной дороге республики.
Фермеры протестуют у здания правительства в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
Молдавские фермеры выдвинули требования по транзиту зерна с Украины
Вчера, 19:59
«
"Выгоду от скидки получит украинская сторона и румынский потребитель. А вот единственные, кто в подобной ситуации оказывается в минусе, - это молдавские производители и фермеры, которым придётся работать в минус, снижая цены на экспортную продукцию, чтобы конкурировать с украинскими холдингами", - написал в своем Telegram-канале Нестеровский.
По его мнению, сегодняшняя власть "уже и не скрывает истинных мотивов своего так называемого "правления", назначая на управляющие должности стратегических предприятий граждан Румынии, создавая благоприятные условия для иностранного бизнеса и уничтожая молдавскую экономику".
Ранее молдавские фермеры организовали ряд акций с призывом к властям ввести мораторий на выплату долгов кредиторам и отменить штрафные санкции, налагаемые банками до 31 октября 2024 года. Также протестующие требовали от исполнительной власти выделить более 1 миллиарда леев (56,3 миллиона долларов) из национального фонда развития сельского хозяйства для поддержки отрасли в кризисный период.
Президент Молдавии Майя Санду ранее заявила, что Кишинев будет оказывать помощь Украине с вывозом зерна в рамках инициативы "коридор солидарности". В сентябре Молдавия и Украина также договорились о продлении срока либерализации грузоперевозок до конца 2025 года, решение было утверждено по итогам заседания совместной молдавско-украинской комиссии по международным автомобильным перевозкам.
Прохожие в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
Молдавская оппозиция заявила о росте стоимости жизни в стране
9 января, 19:29
 
УкраинаВозрождениеМайя СандуМолдавияРумыния
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала