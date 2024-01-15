https://ria.ru/20240115/moldaviya-1921498983.html

Молдавская оппозиция прокомментировала скидку Украине на транзит

Молдавская оппозиция прокомментировала скидку Украине на транзит - РИА Новости, 15.01.2024

Молдавская оппозиция прокомментировала скидку Украине на транзит

Выгоду от скидки на транзит украинской сельхозпродукции через Молдавию получит Украина и Румыния, но не молдавские фермеры, которым придется работать "в минус", РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T20:12

2024-01-15T20:12

2024-01-15T20:12

украина

возрождение

майя санду

молдавия

румыния

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КИШИНЕВ, 15 янв – РИА Новости. Выгоду от скидки на транзит украинской сельхозпродукции через Молдавию получит Украина и Румыния, но не молдавские фермеры, которым придется работать "в минус", снижая цены на экспортную продукцию, чтобы выдержать конкуренцию, считает один из лидеров оппозиционной партии "Возрождение" Александр Нестеровский. Ранее украинское министерство по вопросам реинтеграции сообщило, что в этом году транзит сельхозпродукции через Молдавию будет осуществляться по предоставленной 27% скидке. Молдавские аграрии отметили, что узнали об этой новости из украинской прессы, и требуют от властей запретить транзит зерна и масличных культур с Украины автомобильным транспортом, позволив осуществлять его только по железной дороге республики. "Выгоду от скидки получит украинская сторона и румынский потребитель. А вот единственные, кто в подобной ситуации оказывается в минусе, - это молдавские производители и фермеры, которым придётся работать в минус, снижая цены на экспортную продукцию, чтобы конкурировать с украинскими холдингами", - написал в своем Telegram-канале Нестеровский. По его мнению, сегодняшняя власть "уже и не скрывает истинных мотивов своего так называемого "правления", назначая на управляющие должности стратегических предприятий граждан Румынии, создавая благоприятные условия для иностранного бизнеса и уничтожая молдавскую экономику". Ранее молдавские фермеры организовали ряд акций с призывом к властям ввести мораторий на выплату долгов кредиторам и отменить штрафные санкции, налагаемые банками до 31 октября 2024 года. Также протестующие требовали от исполнительной власти выделить более 1 миллиарда леев (56,3 миллиона долларов) из национального фонда развития сельского хозяйства для поддержки отрасли в кризисный период. Президент Молдавии Майя Санду ранее заявила, что Кишинев будет оказывать помощь Украине с вывозом зерна в рамках инициативы "коридор солидарности". В сентябре Молдавия и Украина также договорились о продлении срока либерализации грузоперевозок до конца 2025 года, решение было утверждено по итогам заседания совместной молдавско-украинской комиссии по международным автомобильным перевозкам.

https://ria.ru/20240115/fermery-1921497419.html

https://ria.ru/20240109/moldavia-1920384603.html

украина

молдавия

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украина, возрождение, майя санду, молдавия, румыния