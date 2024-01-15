https://ria.ru/20240115/modi-1921445983.html

Путин поговорил по телефону с премьером Индии

Путин поговорил по телефону с премьером Индии - РИА Новости, 15.01.2024

Путин поговорил по телефону с премьером Индии

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили актуальные вопросы развития российско-индийских отношений особо... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T15:52

2024-01-15T15:52

2024-01-15T16:12

индия

политика

россия

владимир путин

нарендра моди

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили актуальные вопросы развития российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнерства, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Индии Нарендрой Моди. Обсуждены актуальные вопросы развития российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнерства", - говорится в сообщении. Кроме того, стороны с удовлетворением отметили "достигнутые успехи в практическом взаимодействии в таких областях, как торгово-экономическая и научно-техническая кооперация, энергетика, транспорт и логистика, сотрудничество на Дальнем Востоке России".Моди заявил президенту России Владимиру Путину, что Индия намерена всячески способствовать реализации целей и задач российского председательства в БРИКС. "Затронут и ряд других международных тем, включая ситуацию вокруг Украины. Условлено о продолжении личных контактов", - говорится в сообщении. Кроме того, Путин и Моди в телефонном разговоре пожелали друг другу успехов на предстоящих выборах – президентских в России и парламентских в Индии.

https://ria.ru/20231227/priglashenie-1918565645.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

индия, политика, россия, владимир путин, нарендра моди