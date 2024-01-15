Путин поговорил по телефону с премьером Индии
В Кремле сообщили о телефонном разговоре Путина и премьера Индии Моди
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили актуальные вопросы развития российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнерства, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Индии Нарендрой Моди. Обсуждены актуальные вопросы развития российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнерства", - говорится в сообщении. Кроме того, стороны с удовлетворением отметили "достигнутые успехи в практическом взаимодействии в таких областях, как торгово-экономическая и научно-техническая кооперация, энергетика, транспорт и логистика, сотрудничество на Дальнем Востоке России".
Моди заявил президенту России Владимиру Путину, что Индия намерена всячески способствовать реализации целей и задач российского председательства в БРИКС. "Затронут и ряд других международных тем, включая ситуацию вокруг Украины. Условлено о продолжении личных контактов", - говорится в сообщении. Кроме того, Путин и Моди в телефонном разговоре пожелали друг другу успехов на предстоящих выборах – президентских в России и парламентских в Индии.