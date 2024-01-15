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Путин поговорил по телефону с премьером Индии - РИА Новости, 15.01.2024
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15:52 15.01.2024 (обновлено: 16:12 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/modi-1921445983.html
Путин поговорил по телефону с премьером Индии
Путин поговорил по телефону с премьером Индии - РИА Новости, 15.01.2024
Путин поговорил по телефону с премьером Индии
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили актуальные вопросы развития российско-индийских отношений особо... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T15:52
2024-01-15T16:12
индия
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили актуальные вопросы развития российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнерства, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Индии Нарендрой Моди. Обсуждены актуальные вопросы развития российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнерства", - говорится в сообщении. Кроме того, стороны с удовлетворением отметили "достигнутые успехи в практическом взаимодействии в таких областях, как торгово-экономическая и научно-техническая кооперация, энергетика, транспорт и логистика, сотрудничество на Дальнем Востоке России".Моди заявил президенту России Владимиру Путину, что Индия намерена всячески способствовать реализации целей и задач российского председательства в БРИКС. "Затронут и ряд других международных тем, включая ситуацию вокруг Украины. Условлено о продолжении личных контактов", - говорится в сообщении. Кроме того, Путин и Моди в телефонном разговоре пожелали друг другу успехов на предстоящих выборах – президентских в России и парламентских в Индии.
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индия, политика, россия, владимир путин, нарендра моди
Индия, Политика, Россия, Владимир Путин, Нарендра Моди
Путин поговорил по телефону с премьером Индии

В Кремле сообщили о телефонном разговоре Путина и премьера Индии Моди

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили актуальные вопросы развития российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнерства, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Индии Нарендрой Моди. Обсуждены актуальные вопросы развития российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнерства", - говорится в сообщении. Кроме того, стороны с удовлетворением отметили "достигнутые успехи в практическом взаимодействии в таких областях, как торгово-экономическая и научно-техническая кооперация, энергетика, транспорт и логистика, сотрудничество на Дальнем Востоке России".
Моди заявил президенту России Владимиру Путину, что Индия намерена всячески способствовать реализации целей и задач российского председательства в БРИКС. "Затронут и ряд других международных тем, включая ситуацию вокруг Украины. Условлено о продолжении личных контактов", - говорится в сообщении. Кроме того, Путин и Моди в телефонном разговоре пожелали друг другу успехов на предстоящих выборах – президентских в России и парламентских в Индии.
Президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар во время встречи в Москве. 27 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Путин пригласил премьера Индии посетить Россию
27 декабря 2023, 19:55
 
ИндияПолитикаРоссияВладимир ПутинНарендра Моди
 
 
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