https://ria.ru/20240115/mishustin-1921378335.html

Мишустин рассказал о продвижении проекта "Пушкинская карта"

Мишустин рассказал о продвижении проекта "Пушкинская карта" - РИА Новости, 15.01.2024

Мишустин рассказал о продвижении проекта "Пушкинская карта"

Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал, что власти обеспечат необходимые ресурсы для того, чтобы проект "Пушкинская карта" продолжал двигаться. РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T10:52

2024-01-15T10:52

2024-01-15T10:52

культура

россия

михаил мишустин

культура

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал, что власти обеспечат необходимые ресурсы для того, чтобы проект "Пушкинская карта" продолжал двигаться. На совещании с вице-премьерам он рассказал, что когда обсуждали с главой государства идею создания "Пушкинской карты", "говорили как раз о высоком качестве продукта, которое нужно закладывать в контент наших театров, музеев, выставок, экскурсий". "И действительно вот на сегодняшний день именно то, что Вы сказали - это спрос людей, спрос детей на эти продукты увеличивается, что не может нас не радовать. Здесь все средства в федеральном бюджете заложены, поэтому мы всех обеспечим соответствующими ресурсами, для того чтобы проект "Пушкинская карта" продолжал двигаться", - сказал Мишустин. Он подчеркнул, что важно и дальше развивать такие направления, чтобы у людей было много возможностей получить качественный продукт в сфере культуры.

https://ria.ru/20231228/golikova-1918758326.html

https://ria.ru/20231211/karta-1915139328.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, михаил мишустин, культура