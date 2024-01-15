https://ria.ru/20240115/mishustin-1921378335.html
Мишустин рассказал о продвижении проекта "Пушкинская карта"
Мишустин рассказал о продвижении проекта "Пушкинская карта" - РИА Новости, 15.01.2024
Мишустин рассказал о продвижении проекта "Пушкинская карта"
Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал, что власти обеспечат необходимые ресурсы для того, чтобы проект "Пушкинская карта" продолжал двигаться. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T10:52
2024-01-15T10:52
2024-01-15T10:52
культура
россия
михаил мишустин
культура
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал, что власти обеспечат необходимые ресурсы для того, чтобы проект "Пушкинская карта" продолжал двигаться. На совещании с вице-премьерам он рассказал, что когда обсуждали с главой государства идею создания "Пушкинской карты", "говорили как раз о высоком качестве продукта, которое нужно закладывать в контент наших театров, музеев, выставок, экскурсий". "И действительно вот на сегодняшний день именно то, что Вы сказали - это спрос людей, спрос детей на эти продукты увеличивается, что не может нас не радовать. Здесь все средства в федеральном бюджете заложены, поэтому мы всех обеспечим соответствующими ресурсами, для того чтобы проект "Пушкинская карта" продолжал двигаться", - сказал Мишустин. Он подчеркнул, что важно и дальше развивать такие направления, чтобы у людей было много возможностей получить качественный продукт в сфере культуры.
https://ria.ru/20231228/golikova-1918758326.html
https://ria.ru/20231211/karta-1915139328.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, михаил мишустин, культура
Культура, Россия, Михаил Мишустин, Культура
Мишустин рассказал о продвижении проекта "Пушкинская карта"
Мишустин пообещал обеспечить ресурсы для продвижения проекта "Пушкинская карта"
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал, что власти обеспечат необходимые ресурсы для того, чтобы проект "Пушкинская карта" продолжал двигаться.
На совещании с вице-премьерам он рассказал, что когда обсуждали с главой государства идею создания "Пушкинской карты", "говорили как раз о высоком качестве продукта, которое нужно закладывать в контент наших театров, музеев, выставок, экскурсий".
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"И действительно вот на сегодняшний день именно то, что Вы сказали - это спрос людей, спрос детей на эти продукты увеличивается, что не может нас не радовать. Здесь все средства в федеральном бюджете заложены, поэтому мы всех обеспечим соответствующими ресурсами, для того чтобы проект "Пушкинская карта" продолжал двигаться", - сказал Мишустин.
Он подчеркнул, что важно и дальше развивать такие направления, чтобы у людей было много возможностей получить качественный продукт в сфере культуры.
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