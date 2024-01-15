Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о продвижении проекта "Пушкинская карта" - РИА Новости, 15.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:52 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/mishustin-1921378335.html
Мишустин рассказал о продвижении проекта "Пушкинская карта"
Мишустин рассказал о продвижении проекта "Пушкинская карта" - РИА Новости, 15.01.2024
Мишустин рассказал о продвижении проекта "Пушкинская карта"
Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал, что власти обеспечат необходимые ресурсы для того, чтобы проект "Пушкинская карта" продолжал двигаться. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T10:52
2024-01-15T10:52
культура
россия
михаил мишустин
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918785420_0:444:2852:2048_1920x0_80_0_0_1298b5f55bc1aafb492b03e238f9e0b6.jpg
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал, что власти обеспечат необходимые ресурсы для того, чтобы проект "Пушкинская карта" продолжал двигаться. На совещании с вице-премьерам он рассказал, что когда обсуждали с главой государства идею создания "Пушкинской карты", "говорили как раз о высоком качестве продукта, которое нужно закладывать в контент наших театров, музеев, выставок, экскурсий". "И действительно вот на сегодняшний день именно то, что Вы сказали - это спрос людей, спрос детей на эти продукты увеличивается, что не может нас не радовать. Здесь все средства в федеральном бюджете заложены, поэтому мы всех обеспечим соответствующими ресурсами, для того чтобы проект "Пушкинская карта" продолжал двигаться", - сказал Мишустин. Он подчеркнул, что важно и дальше развивать такие направления, чтобы у людей было много возможностей получить качественный продукт в сфере культуры.
https://ria.ru/20231228/golikova-1918758326.html
https://ria.ru/20231211/karta-1915139328.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918785420_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_588a0c54074502bc134458b2d136964e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, михаил мишустин, культура
Культура, Россия, Михаил Мишустин, Культура
Мишустин рассказал о продвижении проекта "Пушкинская карта"

Мишустин пообещал обеспечить ресурсы для продвижения проекта "Пушкинская карта"

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал, что власти обеспечат необходимые ресурсы для того, чтобы проект "Пушкинская карта" продолжал двигаться.
На совещании с вице-премьерам он рассказал, что когда обсуждали с главой государства идею создания "Пушкинской карты", "говорили как раз о высоком качестве продукта, которое нужно закладывать в контент наших театров, музеев, выставок, экскурсий".
Пушкинская карта - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Голикова рассказала, на что подростки тратили деньги с Пушкинских карт
28 декабря 2023, 14:04
"И действительно вот на сегодняшний день именно то, что Вы сказали - это спрос людей, спрос детей на эти продукты увеличивается, что не может нас не радовать. Здесь все средства в федеральном бюджете заложены, поэтому мы всех обеспечим соответствующими ресурсами, для того чтобы проект "Пушкинская карта" продолжал двигаться", - сказал Мишустин.
Он подчеркнул, что важно и дальше развивать такие направления, чтобы у людей было много возможностей получить качественный продукт в сфере культуры.
Пушкинская карта - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
ГД рекомендовала распространить "Пушкинскую карту" на многодетные семьи
11 декабря 2023, 17:31
 
КультураРоссияМихаил МишустинКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала