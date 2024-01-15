https://ria.ru/20240115/minoborony-1921433343.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южно-Донецком направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 15.01.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южно-Донецком направлении
Российские войска на Южно-Донецком направлении уничтожили более 140 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T15:00
2024-01-15T15:00
2024-01-15T15:06
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Российские войска на Южно-Донецком направлении уничтожили более 140 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено поражение формированиям 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка, ДНР."Потери противника составили свыше 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20240115/spetsoperatsiya-1921433823.html
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россия, вооруженные силы украины, в мире, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Донецкая Народная Республика
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южно-Донецком направлении
МО: на Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли более 140 бойцов и две бронемашины