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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 15.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:00 15.01.2024 (обновлено: 15:06 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/minoborony-1921433343.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южно-Донецком направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 15.01.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южно-Донецком направлении
Российские войска на Южно-Донецком направлении уничтожили более 140 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T15:00
2024-01-15T15:06
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
в мире
донецкая народная республика
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Российские войска на Южно-Донецком направлении уничтожили более 140 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено поражение формированиям 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка, ДНР."Потери противника составили свыше 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20240115/spetsoperatsiya-1921433823.html
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россия, вооруженные силы украины, в мире, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Донецкая Народная Республика
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южно-Донецком направлении

МО: на Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли более 140 бойцов и две бронемашины

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" 2С1 ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Работа самоходной артиллерийской установки Гвоздика 2С1 ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" 2С1 ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Российские войска на Южно-Донецком направлении уничтожили более 140 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, на Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено поражение формированиям 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка, ДНР.
«
"Потери противника составили свыше 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке министерства.
Артиллеристы Вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
15:02
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВ миреДонецкая Народная Республика
 
 
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