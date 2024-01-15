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В России за три года вывели из тени два миллиона мигрантов - РИА Новости, 15.01.2024
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10:04 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/migranty-1921364403.html
В России за три года вывели из тени два миллиона мигрантов
В России за три года вывели из тени два миллиона мигрантов - РИА Новости, 15.01.2024
В России за три года вывели из тени два миллиона мигрантов
Правоохранители в России вывели из тени порядка двух миллионов иностранцев за последние три года, рассказал в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T10:04
2024-01-15T10:04
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Правоохранители в России вывели из тени порядка двух миллионов иностранцев за последние три года, рассказал в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. "В результате принятых мер за последние три года удалось вывести из тени около 2 миллионов иностранных граждан, а динамика прироста преступлений, совершенных иностранными гражданами, замедлилась", - сказал он. Так, СК РФ направил в суды более 2,2 тысячи дел о преступлениях, совершенных иностранцами. Наряду с этим передано в суд 97 уголовных дел в отношении должностных лиц, совершивших преступления в миграционной сфере. Бастрыкин отметил, что те, кто получил гражданство Российской Федерации, должны понимать, что это не только права и возможности, но и обязанности, которые они теперь несут наравне с другими гражданами. "В результате с октября прошлого года из числа впервые принятых в гражданство РФ иностранных граждан поставлены на воинский учет почти 8 тысяч лиц, это порядка 2,6 тысячи призывного возраста и более 5 тысяч подлежащих призыву по мобилизации и имеющих право поступить на военную службу по контракту. Из них более 1,6 тысячи уже заключили контракты о прохождении военной службы и 1,4 тысячи направлены для прохождения службы по призыву. И эта работа активно продолжается", - заключил он.
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россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В России за три года вывели из тени два миллиона мигрантов

Бастрыкин: в России за три года удалось вывести из тени два миллиона мигрантов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПешеходы на Патриаршем мосту в Москве
Пешеходы на Патриаршем мосту в Москве - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Пешеходы на Патриаршем мосту в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Правоохранители в России вывели из тени порядка двух миллионов иностранцев за последние три года, рассказал в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
«
"В результате принятых мер за последние три года удалось вывести из тени около 2 миллионов иностранных граждан, а динамика прироста преступлений, совершенных иностранными гражданами, замедлилась", - сказал он.
Так, СК РФ направил в суды более 2,2 тысячи дел о преступлениях, совершенных иностранцами. Наряду с этим передано в суд 97 уголовных дел в отношении должностных лиц, совершивших преступления в миграционной сфере.
Бастрыкин отметил, что те, кто получил гражданство Российской Федерации, должны понимать, что это не только права и возможности, но и обязанности, которые они теперь несут наравне с другими гражданами.
"В результате с октября прошлого года из числа впервые принятых в гражданство РФ иностранных граждан поставлены на воинский учет почти 8 тысяч лиц, это порядка 2,6 тысячи призывного возраста и более 5 тысяч подлежащих призыву по мобилизации и имеющих право поступить на военную службу по контракту. Из них более 1,6 тысячи уже заключили контракты о прохождении военной службы и 1,4 тысячи направлены для прохождения службы по призыву. И эта работа активно продолжается", - заключил он.
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РоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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