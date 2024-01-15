https://ria.ru/20240115/mery-1921496627.html

Минэнерго примет меры по топливу на время ремонта на Нижегородском НПЗ

Минэнерго примет меры по топливу на время ремонта на Нижегородском НПЗ - РИА Новости, 15.01.2024

Минэнерго примет меры по топливу на время ремонта на Нижегородском НПЗ

Минэнерго России вместе с нефтяниками разработало меры для бесперебойного обеспечения топливом внутреннего рынка во время ремонта на Нижегородском НПЗ... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T19:50

2024-01-15T19:50

2024-01-15T20:04

россия

нижегородская область

экономика

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Минэнерго России вместе с нефтяниками разработало меры для бесперебойного обеспечения топливом внутреннего рынка во время ремонта на Нижегородском НПЗ "Лукойла": планируется сократить экспорт и переориентировать поставки других компаний, сообщило министерство."Лукойл" в середине января сообщил, что временно остановил работу технологической установки на НПЗ в Нижегородской области из-за инцидента. По данным газеты "Коммерсант", причиной остановки стала поломка иностранного компрессорного оборудования, компания будет стремиться завершить ремонт до весны. Также на технологической установке этого предприятия в конце декабря было возгорание."Минэнерго и нефтяные компании на оперативном штабе разработали меры для продолжения бесперебойного обеспечения топливом внутреннего рынка на период ремонта предприятия "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", - следует из сообщения в официальном Telegram-канале министерства.Потребности внутреннего рынка России будут удовлетворены топливом благодаря "уменьшению поставок в экспортном направлении и переориентации имеющихся ресурсов других участников рынка", уточняет Минэнерго.Вместе с тем в министерстве отметили, что в целом производство бензина в России полностью обеспечивает все потребности внутреннего рынка, а запасы составляют почти 2 миллиона тонн, что "более чем достаточно для удовлетворения спроса".

https://ria.ru/20240110/elektroenergiya-1920579138.html

https://ria.ru/20240104/neft-1919727048.html

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россия, нижегородская область, экономика, министерство энергетики рф (минэнерго россии)