https://ria.ru/20240115/melitopol-1921347577.html

Над Мелитополем сработала система ПВО

Над Мелитополем сработала система ПВО - РИА Новости, 15.01.2024

Над Мелитополем сработала система ПВО

Система ПВО сработала в воскресенье вечером над Мелитополем, сообщили журналистам в оперативных службах. РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T06:35

2024-01-15T06:35

2024-01-15T06:46

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

мелитополь

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МЕЛИТОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости. Система ПВО сработала в воскресенье вечером над Мелитополем, сообщили журналистам в оперативных службах."В 20.30 в Мелитополе прозвучал взрыв. По предварительной информации, сработала система ПВО ВС РФ. Данные о пострадавших и разрушениях не поступали. Информация уточняется", - рассказал представитель служб.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20240115/kurskaya_oblast-1921338868.html

мелитополь

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вооруженные силы рф, мелитополь