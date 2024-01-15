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Над Мелитополем сработала система ПВО - РИА Новости, 15.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:35 15.01.2024 (обновлено: 06:46 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/melitopol-1921347577.html
Над Мелитополем сработала система ПВО
Над Мелитополем сработала система ПВО - РИА Новости, 15.01.2024
Над Мелитополем сработала система ПВО
Система ПВО сработала в воскресенье вечером над Мелитополем, сообщили журналистам в оперативных службах. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T06:35
2024-01-15T06:46
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
мелитополь
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МЕЛИТОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости. Система ПВО сработала в воскресенье вечером над Мелитополем, сообщили журналистам в оперативных службах.&quot;В 20.30 в Мелитополе прозвучал взрыв. По предварительной информации, сработала система ПВО ВС РФ. Данные о пострадавших и разрушениях не поступали. Информация уточняется&quot;, - рассказал представитель служб.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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вооруженные силы рф, мелитополь
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Мелитополь
Над Мелитополем сработала система ПВО

Над Мелитополем в воскресенье вечером сработала система ПВО

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкОфицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ
Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Офицеры полка противовоздушной обороны вооруженных сил РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости. Система ПВО сработала в воскресенье вечером над Мелитополем, сообщили журналистам в оперативных службах.
«

"В 20.30 в Мелитополе прозвучал взрыв. По предварительной информации, сработала система ПВО ВС РФ. Данные о пострадавших и разрушениях не поступали. Информация уточняется", - рассказал представитель служб.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФМелитополь
 
 
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