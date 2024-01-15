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В МИД с иронией отреагировали на сообщение СМИ о плане нападения на НАТО
В МИД с иронией отреагировали на сообщение СМИ о плане нападения на НАТО - РИА Новости, 15.01.2024
В МИД с иронией отреагировали на сообщение СМИ о плане нападения на НАТО
Опубликованный немецким таблоидом Bild "план" того, как Россия могла бы атаковать НАТО, — мощный прошлогодний гороскоп для рыбы в раке, заявила с иронией... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T09:42
2024-01-15T09:42
2024-01-15T18:26
россия
мария захарова
дмитрий песков
москва
германия
бундесвер германии
bild
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Опубликованный немецким таблоидом Bild "план" того, как Россия могла бы атаковать НАТО, — мощный прошлогодний гороскоп для рыбы в раке, заявила с иронией официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее немецкий таблоид Bild опубликовал со ссылкой на некий "секретный документ" Вооруженных сил ФРГ (бундесвера) "план" того, как Россия, по предположению авторов, могла бы атаковать восточный фланг НАТО. В Минобороны Германии не стали комментировать Bild указанную информацию."Мощный прошлогодний гороскоп для рыбы в раке. Не исключаю, что аналитическую часть бундесверу предоставил германский МИД под руководством Бербок", — написала Захарова в своем телеграм-канале.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле обращали внимание, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва неоднократно отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20231211/biden-1914958836.html
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россия, мария захарова, дмитрий песков, москва, германия, бундесвер германии, bild, нато
Россия, Мария Захарова, Дмитрий Песков, Москва, Германия, Бундесвер Германии, Bild, НАТО
В МИД с иронией отреагировали на сообщение СМИ о плане нападения на НАТО
Захарова с иронией отреагировала на материал Bild о плане нападения на НАТО