Маск назвал кандидата в президенты США, которому доверяет
Илон Маск выразил поддержку кандидату-республиканцу Вивеку Рамасвами
© AP Photo / Matt RourkeИлон Маск
© AP Photo / Matt Rourke
Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в социальной сети X, что доверяет претенденту на пост президента США от Республиканской партии Вивеку Рамасвами.
"Да", — ответил Маск на вопрос, заданный в соцсети с формулировкой "Доверяете ли вы Вивеку Рамасвами?".
Политик, в свою очередь, поделился на своей странице положительным комментарием Маска в свой адрес.
Ранее Рамасвами заявил, что намерен вывести США из НАТО в случае своей победы на президентских выборах 2024 года. Как отмечало издание Politico, в случае победы Рамасвами или другого политика, разделяющего его взгляды на Североатлантический альянс, дни НАТО "будут сочтены".
Согласно данным опроса агентства Reuters и международной исследовательской компании Ipsos, почти половина избирателей на внутрипартийных праймериз республиканцев планируют проголосовать за экс-лидера США Дональда Трампа. Бывший президент является предпочтительным кандидатом для 49% респондентов, идентифицировавших себя как сторонники республиканцев. Предпринимателя Вивека Рамасвами поддержали четыре процента участников опроса, в то время как ни один другой кандидат не набрал более двух процентов.
Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Как ожидается, в случае выдвижения Дональда Трампа от Республиканской партии ему будет противостоять действующий глава государства Джо Байден. При этом Трампу, как свидетельствуют результаты социологических исследований, вполне по силам одержать победу в предвыборной гонке.