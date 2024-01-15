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Маск назвал кандидата в президенты США, которому доверяет - РИА Новости, 15.01.2024
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05:39 15.01.2024 (обновлено: 14:46 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/mask-1921345336.html
Маск назвал кандидата в президенты США, которому доверяет
Маск назвал кандидата в президенты США, которому доверяет - РИА Новости, 15.01.2024
Маск назвал кандидата в президенты США, которому доверяет
Американский предприниматель Илон Маск заявил в социальной сети X, что доверяет претенденту на пост президента США от Республиканской партии Вивеку Рамасвами. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T05:39
2024-01-15T14:46
в мире
сша
вивек рамасвами
илон маск
дональд трамп
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в социальной сети X, что доверяет претенденту на пост президента США от Республиканской партии Вивеку Рамасвами."Да", — ответил Маск на вопрос, заданный в соцсети с формулировкой "Доверяете ли вы Вивеку Рамасвами?".Политик, в свою очередь, поделился на своей странице положительным комментарием Маска в свой адрес.Ранее Рамасвами заявил, что намерен вывести США из НАТО в случае своей победы на президентских выборах 2024 года. Как отмечало издание Politico, в случае победы Рамасвами или другого политика, разделяющего его взгляды на Североатлантический альянс, дни НАТО "будут сочтены".Согласно данным опроса агентства Reuters и международной исследовательской компании Ipsos, почти половина избирателей на внутрипартийных праймериз республиканцев планируют проголосовать за экс-лидера США Дональда Трампа. Бывший президент является предпочтительным кандидатом для 49% респондентов, идентифицировавших себя как сторонники республиканцев. Предпринимателя Вивека Рамасвами поддержали четыре процента участников опроса, в то время как ни один другой кандидат не набрал более двух процентов.Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Как ожидается, в случае выдвижения Дональда Трампа от Республиканской партии ему будет противостоять действующий глава государства Джо Байден. При этом Трампу, как свидетельствуют результаты социологических исследований, вполне по силам одержать победу в предвыборной гонке.
https://ria.ru/20240111/ssha-1920639264.html
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в мире, сша, вивек рамасвами, илон маск, дональд трамп, нато
В мире, США, Вивек Рамасвами, Илон Маск, Дональд Трамп, НАТО
Маск назвал кандидата в президенты США, которому доверяет

Илон Маск выразил поддержку кандидату-республиканцу Вивеку Рамасвами

© AP Photo / Matt RourkeИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в социальной сети X, что доверяет претенденту на пост президента США от Республиканской партии Вивеку Рамасвами.
"Да", — ответил Маск на вопрос, заданный в соцсети с формулировкой "Доверяете ли вы Вивеку Рамасвами?".
Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Рамасвами рассказал о вмешательстве СМИ в кокусы республиканцев
11 января, 02:45
Политик, в свою очередь, поделился на своей странице положительным комментарием Маска в свой адрес.
Ранее Рамасвами заявил, что намерен вывести США из НАТО в случае своей победы на президентских выборах 2024 года. Как отмечало издание Politico, в случае победы Рамасвами или другого политика, разделяющего его взгляды на Североатлантический альянс, дни НАТО "будут сочтены".
Согласно данным опроса агентства Reuters и международной исследовательской компании Ipsos, почти половина избирателей на внутрипартийных праймериз республиканцев планируют проголосовать за экс-лидера США Дональда Трампа. Бывший президент является предпочтительным кандидатом для 49% респондентов, идентифицировавших себя как сторонники республиканцев. Предпринимателя Вивека Рамасвами поддержали четыре процента участников опроса, в то время как ни один другой кандидат не набрал более двух процентов.
Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Как ожидается, в случае выдвижения Дональда Трампа от Республиканской партии ему будет противостоять действующий глава государства Джо Байден. При этом Трампу, как свидетельствуют результаты социологических исследований, вполне по силам одержать победу в предвыборной гонке.
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03:56
 
В миреСШАВивек РамасвамиИлон МаскДональд ТрампНАТО
 
 
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