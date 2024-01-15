https://ria.ru/20240115/marsh-1921433445.html

Офицер ВВС США выиграла конкурс "Мисс Америка — 2024"

Офицер ВВС США выиграла конкурс "Мисс Америка — 2024" - РИА Новости, 15.01.2024

Офицер ВВС США выиграла конкурс "Мисс Америка — 2024"

Офицер ВВС США 22-летняя Мэдисон Марш стала победительницей конкурса "Мисс Америка 2024", сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T15:00

2024-01-15T15:00

2024-01-15T15:00

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Офицер ВВС США 22-летняя Мэдисон Марш стала победительницей конкурса "Мисс Америка 2024", сообщает телеканал CNN. "Мэдисон Марш, 22-летний младший лейтенант ВВС США… выиграла конкурс "Мисс Америка 2024" в Орландо, штат Флорида", - указывает телеканал. Отмечается, что представительница штата Колорадо Мэдисон Марш – первый в истории действующий офицер ВВС США, завоевавший титул "Мисс Америка". Согласно телеканалу, в конкурсе участвовали по одной женщине от каждого штата США и округа Колумбия – в общей сложности 51 человек. В завершающей части конкурса 11 женщин приняли участие в четырех конкурсных раундах – проход в украшенной стразами одежде стиля athleisure (сочетающей в себе элементы спортивной и повседневной одежды), обсуждение горячих тем, конкурс талантов и выход в вечернем бальном платье. В конкурсе талантов Марш рассказала о том, как получила лицензию пилота в 16 лет.

https://ria.ru/20231223/miss-1917613040.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша