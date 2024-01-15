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Офицер ВВС США выиграла конкурс "Мисс Америка — 2024" - РИА Новости, 15.01.2024
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15:00 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/marsh-1921433445.html
Офицер ВВС США выиграла конкурс "Мисс Америка — 2024"
Офицер ВВС США выиграла конкурс "Мисс Америка — 2024" - РИА Новости, 15.01.2024
Офицер ВВС США выиграла конкурс "Мисс Америка — 2024"
Офицер ВВС США 22-летняя Мэдисон Марш стала победительницей конкурса "Мисс Америка 2024", сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T15:00
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Офицер ВВС США 22-летняя Мэдисон Марш стала победительницей конкурса "Мисс Америка 2024", сообщает телеканал CNN. "Мэдисон Марш, 22-летний младший лейтенант ВВС США… выиграла конкурс "Мисс Америка 2024" в Орландо, штат Флорида", - указывает телеканал. Отмечается, что представительница штата Колорадо Мэдисон Марш – первый в истории действующий офицер ВВС США, завоевавший титул "Мисс Америка". Согласно телеканалу, в конкурсе участвовали по одной женщине от каждого штата США и округа Колумбия – в общей сложности 51 человек. В завершающей части конкурса 11 женщин приняли участие в четырех конкурсных раундах – проход в украшенной стразами одежде стиля athleisure (сочетающей в себе элементы спортивной и повседневной одежды), обсуждение горячих тем, конкурс талантов и выход в вечернем бальном платье. В конкурсе талантов Марш рассказала о том, как получила лицензию пилота в 16 лет.
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Офицер ВВС США выиграла конкурс "Мисс Америка — 2024"

Офицер ВВС США Мэдисон Марш выиграла конкурс "Мисс Америка — 2024"

© Фото : Miss AmericaПобедительница конкурса "Мисс Америка 2024" Мэдисон Марш
Победительница конкурса Мисс Америка 2024 Мэдисон Марш - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© Фото : Miss America
Победительница конкурса "Мисс Америка 2024" Мэдисон Марш
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Офицер ВВС США 22-летняя Мэдисон Марш стала победительницей конкурса "Мисс Америка 2024", сообщает телеканал CNN.
"Мэдисон Марш, 22-летний младший лейтенант ВВС США… выиграла конкурс "Мисс Америка 2024" в Орландо, штат Флорида", - указывает телеканал.
Отмечается, что представительница штата Колорадо Мэдисон Марш – первый в истории действующий офицер ВВС США, завоевавший титул "Мисс Америка".
Согласно телеканалу, в конкурсе участвовали по одной женщине от каждого штата США и округа Колумбия – в общей сложности 51 человек.
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В завершающей части конкурса 11 женщин приняли участие в четырех конкурсных раундах – проход в украшенной стразами одежде стиля athleisure (сочетающей в себе элементы спортивной и повседневной одежды), обсуждение горячих тем, конкурс талантов и выход в вечернем бальном платье.
В конкурсе талантов Марш рассказала о том, как получила лицензию пилота в 16 лет.
 
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