https://ria.ru/20240115/marokkanets-1921460192.html

Живущий 12 лет в Нижнем Новгороде марокканец отправился по контракту на СВО

Живущий 12 лет в Нижнем Новгороде марокканец отправился по контракту на СВО - РИА Новости, 15.01.2024

Живущий 12 лет в Нижнем Новгороде марокканец отправился по контракту на СВО

Уроженец Марокко, много лет живущий в Нижнем Новгороде, отправился добровольцем на специальную военную операцию, сообщил нижегородский Дом народного единства. РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T16:59

2024-01-15T16:59

2024-01-15T18:15

нижний новгород

марокко

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 янв - РИА Новости. Уроженец Марокко, много лет живущий в Нижнем Новгороде, отправился добровольцем на специальную военную операцию, сообщил нижегородский Дом народного единства. Уроженец Африки вошел в число новобранцев из Нижегородской области, заключивших контракт с Минобороны России. Приехав в Нижний Новгород из Марокко 12 лет назад, он после окончания вуза остался здесь жить и работать. "В последнее время я работал поваром-кондитером. На СВО буду радовать сослуживцев вкусными блюдами. Думаю, мой опыт пригодится и в военно-полевых условиях. Я очень люблю Россию, это мой дом. А защищать свой дом – наш общий долг. Приблизим победу вместе", - приводятся в сообщении слова марокканца. Отмечается, что основной мотив, который движет всеми добровольцами, - желание быть полезными своей стране. У многих уже есть опыт срочной службы в армии. "В 2012 году служил в ракетных войсках стратегического назначения, сейчас пришло время применить свои знания. Есть такая профессия - Родину защищать. Послужим Отечеству, приблизим победу", — цитируются в сообщении слова другого контрактника из Нижнего Новгорода. Отправку нижегородцев к месту службы и выдачу дополнительного снаряжения обеспечивает координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства. Сначала контрактники пройдут спецподготовку в учебных частях, а уже затем отправятся в зону специальной военной операции.

https://ria.ru/20231122/spetsoperatsiya-1910945061.html

https://radiosputnik.ru/20231025/svo-1905221781.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Очень люблю Россию" – уроженец Марокко о том, почему пошел добровольцем в зону СВО Уроженец Марокко, много лет живущий в Нижнем Новгороде, отправился добровольцем на специальную военную операцию, сообщил нижегородский Дом народного единства. Уроженец Африки вошел в число новобранцев из Нижегородской области, заключивших контракт с Минобороны России. Приехав в Нижний Новгород из Марокко 12 лет назад, он после окончания вуза остался здесь жить и работать. 2024-01-15T16:59 true PT0M22S

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нижний новгород, марокко, россия