https://ria.ru/20240115/markirovka-1921333829.html

В России начался эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии

В России начался эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии - РИА Новости, 15.01.2024

В России начался эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии

Эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии начался в России, он продлится до 28 февраля 2025 года. РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T00:09

2024-01-15T00:09

2024-01-15T00:09

россия

экономика

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии начался в России, он продлится до 28 февраля 2025 года. В эксперимент включены такие типы продукции, как средства для макияжа, волос, полости рта и зубов, бритья, косметические средства, дезодоранты, мыло, моющие средства. При этом пилотный проект не повлияет на стоимость продукции, так как участие в эксперименте для производителей добровольное и бесплатное: коды маркировки и оборудование на время эксперимента будут предоставлены им безвозмездно. В свою очередь оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) со ссылкой на данные Высшей школы экономики сообщил, что доля нелегального оборота косметики и бытовой химии достигает 16%. "Эксперимент только запущен, но мы уже видим высокую вовлеченность отрасли. В рабочую группу пилотного проекта по маркировке косметики и бытовой химии вошло 90 участников оборота, среди которых производители, импортеры, розничное звено, маркетплейсы, профильные ассоциации. Также уже 35 производителей выразили готовность проводить на их площадках эксперименты по нанесению кодов маркировки в тестовом режиме на разную продукцию", - подчеркнула руководитель товарной группы ЦРПТ Варвара Михайлова. Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы и лекарства. Также в настоящее время проходят эксперименты по маркировке икры, растительных масел, кормов для животных, детских товаров, технических средств реабилитации, титановой металлопродукции, оптоволоконной и радиоэлектронной продукции, косметики и бытовой химии.

https://ria.ru/20231225/kosmetika-1917879921.html

https://ria.ru/20221122/parfyum-1833275049.html

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россия, экономика