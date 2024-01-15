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В России начался эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии - РИА Новости, 15.01.2024
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00:09 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/markirovka-1921333829.html
В России начался эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии
В России начался эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии - РИА Новости, 15.01.2024
В России начался эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии
Эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии начался в России, он продлится до 28 февраля 2025 года. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T00:09
2024-01-15T00:09
россия
экономика
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии начался в России, он продлится до 28 февраля 2025 года. В эксперимент включены такие типы продукции, как средства для макияжа, волос, полости рта и зубов, бритья, косметические средства, дезодоранты, мыло, моющие средства. При этом пилотный проект не повлияет на стоимость продукции, так как участие в эксперименте для производителей добровольное и бесплатное: коды маркировки и оборудование на время эксперимента будут предоставлены им безвозмездно. В свою очередь оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) со ссылкой на данные Высшей школы экономики сообщил, что доля нелегального оборота косметики и бытовой химии достигает 16%. "Эксперимент только запущен, но мы уже видим высокую вовлеченность отрасли. В рабочую группу пилотного проекта по маркировке косметики и бытовой химии вошло 90 участников оборота, среди которых производители, импортеры, розничное звено, маркетплейсы, профильные ассоциации. Также уже 35 производителей выразили готовность проводить на их площадках эксперименты по нанесению кодов маркировки в тестовом режиме на разную продукцию", - подчеркнула руководитель товарной группы ЦРПТ Варвара Михайлова. Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы и лекарства. Также в настоящее время проходят эксперименты по маркировке икры, растительных масел, кормов для животных, детских товаров, технических средств реабилитации, титановой металлопродукции, оптоволоконной и радиоэлектронной продукции, косметики и бытовой химии.
https://ria.ru/20231225/kosmetika-1917879921.html
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россия, экономика
Россия, Экономика
В России начался эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии

В России начался эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии

© Fotolia / Yuri Arcurs Покупатель в парфюмерном магазине
Покупатель в парфюмерном магазине - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© Fotolia / Yuri Arcurs
Покупатель в парфюмерном магазине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии начался в России, он продлится до 28 февраля 2025 года.
В эксперимент включены такие типы продукции, как средства для макияжа, волос, полости рта и зубов, бритья, косметические средства, дезодоранты, мыло, моющие средства. При этом пилотный проект не повлияет на стоимость продукции, так как участие в эксперименте для производителей добровольное и бесплатное: коды маркировки и оборудование на время эксперимента будут предоставлены им безвозмездно.
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В свою очередь оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) со ссылкой на данные Высшей школы экономики сообщил, что доля нелегального оборота косметики и бытовой химии достигает 16%.
"Эксперимент только запущен, но мы уже видим высокую вовлеченность отрасли. В рабочую группу пилотного проекта по маркировке косметики и бытовой химии вошло 90 участников оборота, среди которых производители, импортеры, розничное звено, маркетплейсы, профильные ассоциации. Также уже 35 производителей выразили готовность проводить на их площадках эксперименты по нанесению кодов маркировки в тестовом режиме на разную продукцию", - подчеркнула руководитель товарной группы ЦРПТ Варвара Михайлова.
Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы и лекарства. Также в настоящее время проходят эксперименты по маркировке икры, растительных масел, кормов для животных, детских товаров, технических средств реабилитации, титановой металлопродукции, оптоволоконной и радиоэлектронной продукции, косметики и бытовой химии.
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