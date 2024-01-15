https://ria.ru/20240115/manturov-1921382012.html
Мантуров уточнил данные по автопроизводству за 2023 год
Мантуров уточнил данные по автопроизводству за 2023 год - РИА Новости, 15.01.2024
Мантуров уточнил данные по автопроизводству за 2023 год
Производство автомобилей в России в 2023 году по всем сегментам - легковым, легким коммерческим, грузовым и автобусам - увеличилось на 16% в годовом выражении,... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T11:12
2024-01-15T11:12
2024-01-15T11:12
экономика
россия
денис мантуров
михаил мишустин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Производство автомобилей в России в 2023 году по всем сегментам - легковым, легким коммерческим, грузовым и автобусам - увеличилось на 16% в годовом выражении, до свыше 720 тысяч штук, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Производство в прошлом году выросло на 16%, с конвейера у нас в стране сошли свыше 720 тысяч машин разных сегментов", - сказал он, выступая с докладом на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами. Ранее в интервью РИА Новости Мантуров отмечал рост автопроизводства в стране в 2023 году на 15%, до более 700 тысяч машин. Вице-премьер также уточнил, что продажи новых автомобилей в РФ составили 1,3 миллиона штук. Таким образом, российский авторынок в 2023 году вырос более чем на 50%.
https://ria.ru/20231123/moskvich-1911219485.html
https://ria.ru/20230613/avtozavody-1877714765.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, денис мантуров, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Денис Мантуров, Михаил Мишустин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Мантуров уточнил данные по автопроизводству за 2023 год
Мантуров: производство автомобилей в России увеличилось на 16 процентов
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Производство автомобилей в России в 2023 году по всем сегментам - легковым, легким коммерческим, грузовым и автобусам - увеличилось на 16% в годовом выражении, до свыше 720 тысяч штук, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Производство в прошлом году выросло на 16%, с конвейера у нас в стране сошли свыше 720 тысяч машин разных сегментов", - сказал он, выступая с докладом на совещании премьер-министра Михаила Мишустина
с вице-премьерами.
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Ранее в интервью РИА Новости Мантуров отмечал рост автопроизводства в стране в 2023 году на 15%, до более 700 тысяч машин.
Вице-премьер также уточнил, что продажи новых автомобилей в РФ составили 1,3 миллиона штук. Таким образом, российский авторынок в 2023 году вырос более чем на 50%.
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