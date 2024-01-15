https://ria.ru/20240115/manturov-1921382012.html

Мантуров уточнил данные по автопроизводству за 2023 год

Мантуров уточнил данные по автопроизводству за 2023 год - РИА Новости, 15.01.2024

Мантуров уточнил данные по автопроизводству за 2023 год

Производство автомобилей в России в 2023 году по всем сегментам - легковым, легким коммерческим, грузовым и автобусам - увеличилось на 16% в годовом выражении,... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T11:12

2024-01-15T11:12

2024-01-15T11:12

экономика

россия

денис мантуров

михаил мишустин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Производство автомобилей в России в 2023 году по всем сегментам - легковым, легким коммерческим, грузовым и автобусам - увеличилось на 16% в годовом выражении, до свыше 720 тысяч штук, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Производство в прошлом году выросло на 16%, с конвейера у нас в стране сошли свыше 720 тысяч машин разных сегментов", - сказал он, выступая с докладом на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами. Ранее в интервью РИА Новости Мантуров отмечал рост автопроизводства в стране в 2023 году на 15%, до более 700 тысяч машин. Вице-премьер также уточнил, что продажи новых автомобилей в РФ составили 1,3 миллиона штук. Таким образом, российский авторынок в 2023 году вырос более чем на 50%.

https://ria.ru/20231123/moskvich-1911219485.html

https://ria.ru/20230613/avtozavody-1877714765.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, денис мантуров, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)