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Мантуров уточнил данные по автопроизводству за 2023 год - РИА Новости, 15.01.2024
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11:12 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/manturov-1921382012.html
Мантуров уточнил данные по автопроизводству за 2023 год
Мантуров уточнил данные по автопроизводству за 2023 год - РИА Новости, 15.01.2024
Мантуров уточнил данные по автопроизводству за 2023 год
Производство автомобилей в России в 2023 году по всем сегментам - легковым, легким коммерческим, грузовым и автобусам - увеличилось на 16% в годовом выражении,... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T11:12
2024-01-15T11:12
экономика
россия
денис мантуров
михаил мишустин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Производство автомобилей в России в 2023 году по всем сегментам - легковым, легким коммерческим, грузовым и автобусам - увеличилось на 16% в годовом выражении, до свыше 720 тысяч штук, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Производство в прошлом году выросло на 16%, с конвейера у нас в стране сошли свыше 720 тысяч машин разных сегментов", - сказал он, выступая с докладом на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами. Ранее в интервью РИА Новости Мантуров отмечал рост автопроизводства в стране в 2023 году на 15%, до более 700 тысяч машин. Вице-премьер также уточнил, что продажи новых автомобилей в РФ составили 1,3 миллиона штук. Таким образом, российский авторынок в 2023 году вырос более чем на 50%.
https://ria.ru/20231123/moskvich-1911219485.html
https://ria.ru/20230613/avtozavody-1877714765.html
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экономика, россия, денис мантуров, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Денис Мантуров, Михаил Мишустин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Мантуров уточнил данные по автопроизводству за 2023 год

Мантуров: производство автомобилей в России увеличилось на 16 процентов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Производство автомобилей в России в 2023 году по всем сегментам - легковым, легким коммерческим, грузовым и автобусам - увеличилось на 16% в годовом выражении, до свыше 720 тысяч штук, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Производство в прошлом году выросло на 16%, с конвейера у нас в стране сошли свыше 720 тысяч машин разных сегментов", - сказал он, выступая с докладом на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.
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Ранее в интервью РИА Новости Мантуров отмечал рост автопроизводства в стране в 2023 году на 15%, до более 700 тысяч машин.
Вице-премьер также уточнил, что продажи новых автомобилей в РФ составили 1,3 миллиона штук. Таким образом, российский авторынок в 2023 году вырос более чем на 50%.
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ЭкономикаРоссияДенис МантуровМихаил МишустинМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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