https://ria.ru/20240115/mandat-1921459279.html

Депутат Матвеев оценил идею лишать мандатов за пропуск заседания Госдумы

Депутат Матвеев оценил идею лишать мандатов за пропуск заседания Госдумы - РИА Новости, 15.01.2024

Депутат Матвеев оценил идею лишать мандатов за пропуск заседания Госдумы

Лишению мандата за пропуск заседания должны предшествовать, как прописано в Трудовым кодексе, выговор и строгий выговор, то есть, нарушение должно быть не... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T16:54

2024-01-15T16:54

2024-01-15T16:54

политика

михаил матвеев

василий власов

госдума рф

лдпр

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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Лишению мандата за пропуск заседания должны предшествовать, как прописано в Трудовым кодексе, выговор и строгий выговор, то есть, нарушение должно быть не первичным, считает депутат ГД Михаил Матвеев. Ранее в газете "Коммерсантъ" отмечалось, что комитет госсобрания Башкирии подготовил поправки к федеральному законодательству о досрочном прекращении полномочий муниципальных и региональных депутатов за отсутствие на двух заседаниях подряд без уважительной причины. "Тренд в Госдуме сейчас задан на трудовую дисциплину очень жёсткий. Пример с депутатом (Василием) Власовым, которого лишили мандата за пропуск заседания комиссии у всех перед глазами. В целом идеологию ужесточения дисциплины я поддерживаю, но она не должна перерастать в охоту на ведьм и сведение счётов. Лишению мандата за пропуск заседания должны предшествовать, как в Трудовом кодексе, выговор и строгий выговор, то есть, нарушение должно быть не первичным", - сказал Матвеев РИА Новости. Госдума ранее проголосовала за проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата от ЛДПР Василия Власова из-за систематического отсутствия на заседаниях комиссии, в которую он входил.

https://ria.ru/20231102/volodin-1906849419.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, михаил матвеев, василий власов, госдума рф, лдпр