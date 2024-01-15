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Депутат Матвеев оценил идею лишать мандатов за пропуск заседания Госдумы - РИА Новости, 15.01.2024
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16:54 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/mandat-1921459279.html
Депутат Матвеев оценил идею лишать мандатов за пропуск заседания Госдумы
Депутат Матвеев оценил идею лишать мандатов за пропуск заседания Госдумы - РИА Новости, 15.01.2024
Депутат Матвеев оценил идею лишать мандатов за пропуск заседания Госдумы
Лишению мандата за пропуск заседания должны предшествовать, как прописано в Трудовым кодексе, выговор и строгий выговор, то есть, нарушение должно быть не... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T16:54
2024-01-15T16:54
политика
михаил матвеев
василий власов
госдума рф
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Лишению мандата за пропуск заседания должны предшествовать, как прописано в Трудовым кодексе, выговор и строгий выговор, то есть, нарушение должно быть не первичным, считает депутат ГД Михаил Матвеев. Ранее в газете "Коммерсантъ" отмечалось, что комитет госсобрания Башкирии подготовил поправки к федеральному законодательству о досрочном прекращении полномочий муниципальных и региональных депутатов за отсутствие на двух заседаниях подряд без уважительной причины. "Тренд в Госдуме сейчас задан на трудовую дисциплину очень жёсткий. Пример с депутатом (Василием) Власовым, которого лишили мандата за пропуск заседания комиссии у всех перед глазами. В целом идеологию ужесточения дисциплины я поддерживаю, но она не должна перерастать в охоту на ведьм и сведение счётов. Лишению мандата за пропуск заседания должны предшествовать, как в Трудовом кодексе, выговор и строгий выговор, то есть, нарушение должно быть не первичным", - сказал Матвеев РИА Новости. Госдума ранее проголосовала за проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата от ЛДПР Василия Власова из-за систематического отсутствия на заседаниях комиссии, в которую он входил.
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политика, михаил матвеев, василий власов, госдума рф, лдпр
Политика, Михаил Матвеев, Василий Власов, Госдума РФ, ЛДПР
Депутат Матвеев оценил идею лишать мандатов за пропуск заседания Госдумы

Депутат Матвеев: лишать мандата за пропуск заседания надо после двух выговоров

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкПленарное заседание Государственной Думы РФ
Пленарное заседание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Пленарное заседание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Лишению мандата за пропуск заседания должны предшествовать, как прописано в Трудовым кодексе, выговор и строгий выговор, то есть, нарушение должно быть не первичным, считает депутат ГД Михаил Матвеев.
Ранее в газете "Коммерсантъ" отмечалось, что комитет госсобрания Башкирии подготовил поправки к федеральному законодательству о досрочном прекращении полномочий муниципальных и региональных депутатов за отсутствие на двух заседаниях подряд без уважительной причины.
«
"Тренд в Госдуме сейчас задан на трудовую дисциплину очень жёсткий. Пример с депутатом (Василием) Власовым, которого лишили мандата за пропуск заседания комиссии у всех перед глазами. В целом идеологию ужесточения дисциплины я поддерживаю, но она не должна перерастать в охоту на ведьм и сведение счётов. Лишению мандата за пропуск заседания должны предшествовать, как в Трудовом кодексе, выговор и строгий выговор, то есть, нарушение должно быть не первичным", - сказал Матвеев РИА Новости.
Госдума ранее проголосовала за проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата от ЛДПР Василия Власова из-за систематического отсутствия на заседаниях комиссии, в которую он входил.
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ПолитикаМихаил МатвеевВасилий ВласовГосдума РФЛДПР
 
 
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