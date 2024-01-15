Депутат Матвеев оценил идею лишать мандатов за пропуск заседания Госдумы
Депутат Матвеев: лишать мандата за пропуск заседания надо после двух выговоров
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкПленарное заседание Государственной Думы РФ
Пленарное заседание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Лишению мандата за пропуск заседания должны предшествовать, как прописано в Трудовым кодексе, выговор и строгий выговор, то есть, нарушение должно быть не первичным, считает депутат ГД Михаил Матвеев.
Ранее в газете "Коммерсантъ" отмечалось, что комитет госсобрания Башкирии подготовил поправки к федеральному законодательству о досрочном прекращении полномочий муниципальных и региональных депутатов за отсутствие на двух заседаниях подряд без уважительной причины.
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"Тренд в Госдуме сейчас задан на трудовую дисциплину очень жёсткий. Пример с депутатом (Василием) Власовым, которого лишили мандата за пропуск заседания комиссии у всех перед глазами. В целом идеологию ужесточения дисциплины я поддерживаю, но она не должна перерастать в охоту на ведьм и сведение счётов. Лишению мандата за пропуск заседания должны предшествовать, как в Трудовом кодексе, выговор и строгий выговор, то есть, нарушение должно быть не первичным", - сказал Матвеев РИА Новости.
Госдума ранее проголосовала за проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата от ЛДПР Василия Власова из-за систематического отсутствия на заседаниях комиссии, в которую он входил.