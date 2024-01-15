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Лувр поднял цены на входные билеты в преддверии ОИ-2024 - РИА Новости, 15.01.2024
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15:05 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/luvr-1921434529.html
Лувр поднял цены на входные билеты в преддверии ОИ-2024
Лувр поднял цены на входные билеты в преддверии ОИ-2024 - РИА Новости, 15.01.2024
Лувр поднял цены на входные билеты в преддверии ОИ-2024
Стоимость билетов в Лувр с понедельника выросла на 5 евро в преддверии Олимпийских игр 2024 года, следует из информации на сайте музея. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T15:05
2024-01-15T15:05
париж
франция
лувр
в мире
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ПАРИЖ, 15 янв – РИА Новости. Стоимость билетов в Лувр с понедельника выросла на 5 евро в преддверии Олимпийских игр 2024 года, следует из информации на сайте музея. С 15 января стоимость входного билета в музей выросла с 17 до 22 евро, то есть почти на 30%. Посещение монумента по-прежнему останется бесплатным для лиц младше 18 лет и для жителей европейской экономической зоны в возрасте до 26 лет. Как объяснило руководство музея в коммюнике, рост цен обусловлен инфляцией и подорожанием электроэнергии. Тем не менее, каждый второй посетитель имеет право на бесплатный осмотр экспозиции, отметили в музее. Открытый в 1793 году, Лувр является самым посещаемым музеем в мире. В 2022 году его коллекцию, занимающую 86 тысяч квадратных метров, осмотрели 7,2 миллиона человек, что принесло музею 76,5 миллиона евро. Однако, как сообщал телеканал BFMTV, это составляет лишь четверть его расходов на содержание. Музей получает финансирование из бюджета министерства культуры Франции. В 2023 году число посетителей составило 8,9 миллиона человек, при этом 3,6 миллиона посетителей (41%) прошли в музей бесплатно. По данным министерства туризма, в 2024 году Париж ожидает порядка 15 миллионов туристов, которые приедут на летние олимпийские игры. Ранее сообщалось, что стоимость проезда в парижском метро вырастет в два раза в период проведения Олимпийских игр 2024 года и составит 4 евро, а не 2,10 евро, как сейчас. Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года, Паралимпиада - с 28 августа по 8 сентября.
https://ria.ru/20240109/kuba-1920245891.html
https://ria.ru/20231003/podpiska-1900264751.html
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париж, франция, лувр, в мире
Париж, Франция, Лувр, В мире
Лувр поднял цены на входные билеты в преддверии ОИ-2024

Лувр поднял цены на входные билеты на 30 процентов в преддверии ОИ-2024

© РИА Новости / Григорий СысоевДевушки у стеклянной пирамиды Лувра во дворе Наполеона в Париже
Девушки у стеклянной пирамиды Лувра во дворе Наполеона в Париже - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Девушки у стеклянной пирамиды Лувра во дворе Наполеона в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 15 янв – РИА Новости. Стоимость билетов в Лувр с понедельника выросла на 5 евро в преддверии Олимпийских игр 2024 года, следует из информации на сайте музея.
С 15 января стоимость входного билета в музей выросла с 17 до 22 евро, то есть почти на 30%.
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Посещение монумента по-прежнему останется бесплатным для лиц младше 18 лет и для жителей европейской экономической зоны в возрасте до 26 лет.
Как объяснило руководство музея в коммюнике, рост цен обусловлен инфляцией и подорожанием электроэнергии. Тем не менее, каждый второй посетитель имеет право на бесплатный осмотр экспозиции, отметили в музее.
Открытый в 1793 году, Лувр является самым посещаемым музеем в мире. В 2022 году его коллекцию, занимающую 86 тысяч квадратных метров, осмотрели 7,2 миллиона человек, что принесло музею 76,5 миллиона евро.
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Однако, как сообщал телеканал BFMTV, это составляет лишь четверть его расходов на содержание. Музей получает финансирование из бюджета министерства культуры Франции.
В 2023 году число посетителей составило 8,9 миллиона человек, при этом 3,6 миллиона посетителей (41%) прошли в музей бесплатно.
По данным министерства туризма, в 2024 году Париж ожидает порядка 15 миллионов туристов, которые приедут на летние олимпийские игры.
Ранее сообщалось, что стоимость проезда в парижском метро вырастет в два раза в период проведения Олимпийских игр 2024 года и составит 4 евро, а не 2,10 евро, как сейчас.
Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года, Паралимпиада - с 28 августа по 8 сентября.
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