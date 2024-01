https://ria.ru/20240115/lopes-1921397769.html

Дженнифер Лопес снялась для своего альбома в наряде дизайнера из России

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Американская актриса и певица Дженнифер Лопес снялась в комбинезоне с цветочным узором российского бренда Yanina Couture для обложки своего первого за десять лет студийного альбома This Is Me…Now, пишет Sun.Для эксклюзивных виниловых обложек певица использовала несколько нарядов, в том числе и образ модельера Юлии Яниной из коллекции весна-лето 2023, о чем поделилась на свой странице в Instagram*. На фото Лопес позирует в эффектном обтягивающем телесном комбинезоне с рисунком из крупных алых маков. Выпуск самой пластинки запланирован на 16 февраля 2024 года. Релиз будет приурочен к юбилею альбома This Is Me… Then, который исполнительница выпустила 20 лет назад.Это не первый раз, когда западные знаменитости выбирают наряды российских дизайнеров. Например, в мае прошлого года турецкая актриса Мерьем Узерли появилась в Каннах в платье российского бренда, и тоже Yanina Couture. Тогда же поддержала Янину и звезда французского кино Фредерик Бель, выбрав для красной дорожки черное платье в пол с пышными рукавами-воланами и глубоким декольте.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

