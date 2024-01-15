https://ria.ru/20240115/lopes-1921397769.html
Дженнифер Лопес снялась для своего альбома в наряде дизайнера из России
Дженнифер Лопес снялась для своего альбома в наряде дизайнера из России - РИА Новости, 15.01.2024
Дженнифер Лопес снялась для своего альбома в наряде дизайнера из России
Американская актриса и певица Дженнифер Лопес снялась в комбинезоне с цветочным узором российского бренда Yanina Couture для обложки своего первого за десять... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T13:06
2024-01-15T13:06
2024-01-15T13:13
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Американская актриса и певица Дженнифер Лопес снялась в комбинезоне с цветочным узором российского бренда Yanina Couture для обложки своего первого за десять лет студийного альбома This Is Me…Now, пишет Sun.Для эксклюзивных виниловых обложек певица использовала несколько нарядов, в том числе и образ модельера Юлии Яниной из коллекции весна-лето 2023, о чем поделилась на свой странице в Instagram*. На фото Лопес позирует в эффектном обтягивающем телесном комбинезоне с рисунком из крупных алых маков. Выпуск самой пластинки запланирован на 16 февраля 2024 года. Релиз будет приурочен к юбилею альбома This Is Me… Then, который исполнительница выпустила 20 лет назад.Это не первый раз, когда западные знаменитости выбирают наряды российских дизайнеров. Например, в мае прошлого года турецкая актриса Мерьем Узерли появилась в Каннах в платье российского бренда, и тоже Yanina Couture. Тогда же поддержала Янину и звезда французского кино Фредерик Бель, выбрав для красной дорожки черное платье в пол с пышными рукавами-воланами и глубоким декольте.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дженнифер лопес, бен аффлек, sun, знаменитости, новости шоу-бизнеса, стиль жизни, дизайн
Шоубиз, Дженнифер Лопес, Бен Аффлек, Sun, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Стиль жизни, Дизайн
Дженнифер Лопес снялась для своего альбома в наряде дизайнера из России
Дженнифер Лопес выбрала наряд российского дизайнера для обложки нового альбома
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости.
Американская актриса и певица Дженнифер Лопес снялась в комбинезоне с цветочным узором российского бренда Yanina Couture для обложки своего первого за десять лет студийного альбома This Is Me…Now, пишет
Sun.
Для эксклюзивных виниловых обложек певица использовала несколько нарядов, в том числе и образ модельера Юлии Яниной из коллекции весна-лето 2023, о чем поделилась на свой странице в Instagram*.
На фото Лопес позирует в эффектном обтягивающем телесном комбинезоне с рисунком из крупных алых маков.
Выпуск самой пластинки запланирован на 16 февраля 2024 года. Релиз будет приурочен к юбилею альбома This Is Me… Then, который исполнительница выпустила 20 лет назад.
Это не первый раз, когда западные знаменитости выбирают наряды российских дизайнеров. Например, в мае прошлого года турецкая актриса Мерьем Узерли появилась
в Каннах в платье российского бренда, и тоже Yanina Couture.
Тогда же поддержала
Янину и звезда французского кино Фредерик Бель, выбрав для красной дорожки черное платье в пол с пышными рукавами-воланами и глубоким декольте.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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