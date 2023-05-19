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Звезда "Великолепного века" появилась в Каннах в платье российского бренда - РИА Новости, 19.05.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:27 19.05.2023 (обновлено: 13:28 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/znamenitosti-1872856929.html
Звезда "Великолепного века" появилась в Каннах в платье российского бренда
Звезда "Великолепного века" появилась в Каннах в платье российского бренда - РИА Новости, 19.05.2023
Звезда "Великолепного века" появилась в Каннах в платье российского бренда
Мерьем Узерли появилась в Каннах в платье российского бренда Yanina Couture, следует из публикаций в соцсетях марки. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T13:27
2023-05-19T13:28
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Мерьем Узерли появилась в Каннах в платье российского бренда Yanina Couture, следует из публикаций в соцсетях марки.В наряде черные листья расшиты по ткани телесного цвета. В таком образе звезда пришла на премьеру фильма "Индиана Джонс и колесо судьбы". Основательница бренда — дизайнер Юлия Янина из Саратова. В родном городе в 1989 году она открыла ателье. В 1993-м создали Дом моды YANINA. В 2007 году бренд приняли в Италии — марка участвовала в показе AltaRomaAltaModa.Мерьем Узерли стала известна благодаря роли Хюррем Хасеки-султан в культовом турецком сериале "Великолепный век". Ранее сообщалось о том, что на открытие Каннского фестиваля в платье от Yanina Couture пришла французская актриса Фредерик Бель.
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новости культуры, мода, каннский кинофестиваль, знаменитости, звезды, стиль жизни
Культура, Новости культуры, мода, Каннский кинофестиваль, Знаменитости, звезды, Стиль жизни
Звезда "Великолепного века" появилась в Каннах в платье российского бренда

Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли появилась в Каннах в платье российского бренда

© AFP 2023 / PATRICIA DE MELO MOREIRAГостья перед показом фильма "Индиана Джонс и циферблат судьбы" во время 76-го Каннского кинофестиваля
Гостья перед показом фильма Индиана Джонс и циферблат судьбы во время 76-го Каннского кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© AFP 2023 / PATRICIA DE MELO MOREIRA
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Мерьем Узерли появилась в Каннах в платье российского бренда Yanina Couture, следует из публикаций в соцсетях марки.
В наряде черные листья расшиты по ткани телесного цвета. В таком образе звезда пришла на премьеру фильма "Индиана Джонс и колесо судьбы".
Основательница бренда — дизайнер Юлия Янина из Саратова. В родном городе в 1989 году она открыла ателье. В 1993-м создали Дом моды YANINA. В 2007 году бренд приняли в Италии — марка участвовала в показе AltaRomaAltaModa.
Мерьем Узерли стала известна благодаря роли Хюррем Хасеки-султан в культовом турецком сериале "Великолепный век".
Ранее сообщалось о том, что на открытие Каннского фестиваля в платье от Yanina Couture пришла французская актриса Фредерик Бель.
Виктория Боня позирует фотографам по прибытии на церемонию открытия и показ фильма Жанна Дюбарри во время 76-го Каннского кинофестиваля в Каннах, 16 мая 2023 года - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
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