https://ria.ru/20230519/znamenitosti-1872856929.html

Звезда "Великолепного века" появилась в Каннах в платье российского бренда

Звезда "Великолепного века" появилась в Каннах в платье российского бренда - РИА Новости, 19.05.2023

Звезда "Великолепного века" появилась в Каннах в платье российского бренда

Мерьем Узерли появилась в Каннах в платье российского бренда Yanina Couture, следует из публикаций в соцсетях марки. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T13:27

2023-05-19T13:27

2023-05-19T13:28

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Мерьем Узерли появилась в Каннах в платье российского бренда Yanina Couture, следует из публикаций в соцсетях марки.В наряде черные листья расшиты по ткани телесного цвета. В таком образе звезда пришла на премьеру фильма "Индиана Джонс и колесо судьбы". Основательница бренда — дизайнер Юлия Янина из Саратова. В родном городе в 1989 году она открыла ателье. В 1993-м создали Дом моды YANINA. В 2007 году бренд приняли в Италии — марка участвовала в показе AltaRomaAltaModa.Мерьем Узерли стала известна благодаря роли Хюррем Хасеки-султан в культовом турецком сериале "Великолепный век". Ранее сообщалось о том, что на открытие Каннского фестиваля в платье от Yanina Couture пришла французская актриса Фредерик Бель.

https://ria.ru/20230517/krasnayadorozhka-1872366563.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, мода, каннский кинофестиваль, знаменитости, звезды, стиль жизни