https://ria.ru/20240115/latviya-1921354317.html
Высланный из Латвии россиянин рассказал об отношении Риги к пенсионерам
Высланный из Латвии россиянин рассказал об отношении Риги к пенсионерам - РИА Новости, 15.01.2024
Высланный из Латвии россиянин рассказал об отношении Риги к пенсионерам
Латвийские власти устроили "настоящий геноцид" против российских пенсионеров, проживающих в стране, рассказал в разговоре с РИА Новости депортированный из... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T08:55
2024-01-15T08:55
2024-01-15T10:45
латвия
рига
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921119323_0:0:1636:920_1920x0_80_0_0_e6b6d4b28aa6481b0a294ef435cf5bfd.png
КАЛИНИНГРАД, 15 янв — РИА Новости. Латвийские власти устроили "настоящий геноцид" против российских пенсионеров, проживающих в стране, рассказал в разговоре с РИА Новости депортированный из республики Борис Катков, возглавлявший в Риге ассоциацию помощи российским гражданам."Мы консультировали, как ответить, чтобы тебя немедленно не выслали. Потому что если ты неправильно ответишь, ты не можешь сдавать экзамен, сразу подлежишь депортации. Геноцид настоящий. Почему? Потому что кто не сдал экзамены — лишили медицины и закрыли счета. Пенсии лишили. Все, не на что существовать", — уточнил он. Катков уточнил, что в возглавляемую им организацию приходило много пожилых людей, которых кроме экзамена на знание латышского языка заставляют отвечать на "иезуитские" вопросы про отношение к Крыму или к той или иной ситуации: если ответить неправильно, лишают вида на жительство. Цель такого поведения латышских властей, по мнению Каткова, — создать невыносимые условия для жизни, чтобы люди уезжали из республики сами. "Как уехать, когда у них дети, внуки. Как у меня. Семья. Дети, внуки, правнуки. Ничего. Никакой реакции этих европейских политиков", — сказал Катков.По решению МВД Латвии, Каткова признали угрозой национальной безопасности и "приговорили" к выдворению из страны с бессрочным запретом на возвращение. При этом ведомство не привело фактов, свидетельствующих о "виновности" 82-летнего пенсионера.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что депортация Каткова носит провокационный и политический характер, "попирает права и свободы человека, нацелена на запугивание русскоязычных жителей Латвии, которые становятся жертвами неонацистских проявлений и русофобии".
https://ria.ru/20240112/vysylka-1921073487.html
https://ria.ru/20240115/deportatsiya-1921348864.html
латвия
рига
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0d/1921119323_197:0:1424:920_1920x0_80_0_0_2ad59abd4050b556704df6e26d76412f.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
латвия, рига, в мире
Высланный из Латвии россиянин рассказал об отношении Риги к пенсионерам
Высланный из Латвии россиянин назвал отношение Риги к пенсионерам геноцидом
КАЛИНИНГРАД, 15 янв — РИА Новости. Латвийские власти устроили "настоящий геноцид" против российских пенсионеров, проживающих в стране, рассказал в разговоре с РИА Новости депортированный из республики Борис Катков, возглавлявший в Риге ассоциацию помощи российским гражданам.
«
"Мы консультировали, как ответить, чтобы тебя немедленно не выслали. Потому что если ты неправильно ответишь, ты не можешь сдавать экзамен, сразу подлежишь депортации. Геноцид настоящий. Почему? Потому что кто не сдал экзамены — лишили медицины и закрыли счета. Пенсии лишили. Все, не на что существовать", — уточнил он.
Катков уточнил, что в возглавляемую им организацию приходило много пожилых людей, которых кроме экзамена на знание латышского языка заставляют отвечать на "иезуитские" вопросы про отношение к Крыму или к той или иной ситуации: если ответить неправильно, лишают вида на жительство.
Цель такого поведения латышских властей, по мнению Каткова, — создать невыносимые условия для жизни, чтобы люди уезжали из республики сами.
Посольство России в Латвии возмутила высылка 82-летнего военного пенсионера
"Как уехать, когда у них дети, внуки. Как у меня. Семья. Дети, внуки, правнуки. Ничего. Никакой реакции этих европейских политиков", — сказал Катков.
По решению МВД Латвии, Каткова признали угрозой национальной безопасности и "приговорили" к выдворению из страны с бессрочным запретом на возвращение. При этом ведомство не привело фактов, свидетельствующих о "виновности" 82-летнего пенсионера.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
заявила, что депортация Каткова носит провокационный и политический характер, "попирает права и свободы человека, нацелена на запугивание русскоязычных жителей Латвии, которые становятся жертвами неонацистских проявлений и русофобии".
Высланный из Латвии пенсионер сообщил, что на сборы ему дали час