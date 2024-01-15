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В Курской области сбили три украинские ракеты - РИА Новости, 15.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:44 15.01.2024 (обновлено: 03:06 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/kurskaya_oblast-1921338868.html
В Курской области сбили три украинские ракеты
В Курской области сбили три украинские ракеты - РИА Новости, 15.01.2024
В Курской области сбили три украинские ракеты
Силы ПВО, по предварительной информации, сбили три украинские ракеты над Фатежским районом Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T01:44
2024-01-15T03:06
специальная военная операция на украине
курская область
роман старовойт
происшествия
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Силы ПВО, по предварительной информации, сбили три украинские ракеты над Фатежским районом Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.Ранее он сообщал о работе ПВО."По предварительной информации, над территорией Фатежского района дежурными средствами ПВО сбиты три украинские ракеты. Спасибо нашим защитникам!" - говорится в сообщении.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Во многих субъектах действует оранжевый уровень террористической опасности.В воскресенье украинские беспилотники атаковали поселок Теткино в Глушковском районе Курской области, в результате пострадал один человек.
https://ria.ru/20240114/konstruktsiya-1921318538.html
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курская область, роман старовойт, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Роман Старовойт, Происшествия
В Курской области сбили три украинские ракеты

Губернатор Старовойт: над Фатежским районом Курской области сбили три ракеты ВСУ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С". Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Силы ПВО, по предварительной информации, сбили три украинские ракеты над Фатежским районом Курской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
Ранее он сообщал о работе ПВО.
«
"По предварительной информации, над территорией Фатежского района дежурными средствами ПВО сбиты три украинские ракеты. Спасибо нашим защитникам!" - говорится в сообщении.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Во многих субъектах действует оранжевый уровень террористической опасности.
В воскресенье украинские беспилотники атаковали поселок Теткино в Глушковском районе Курской области, в результате пострадал один человек.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоман СтаровойтПроисшествия
 
 
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