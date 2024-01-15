https://ria.ru/20240115/kursk-1921337245.html
Над Курском сработали системы ПВО
Над Курском сработали системы ПВО - РИА Новости, 15.01.2024
Над Курском сработали системы ПВО
ПВО сработала в небе над Курском и Курским районом, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T01:11
2024-01-15T01:11
2024-01-15T02:15
специальная военная операция на украине
роман старовойт
курский район
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. ПВО сработала в небе над Курском и Курским районом, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт."В небе над Курском и Курским районом сработало ПВО. Прошу жителей сохранять спокойствие!" - написал он.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Во многих субъектах действует оранжевый уровень террористической опасности.В воскресенье украинские беспилотники атаковали поселок Теткино в Глушковском районе Курской области, в результате пострадал один человек.
https://ria.ru/20240113/ataki-1921116490.html
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роман старовойт, курский район
Специальная военная операция на Украине, Роман Старовойт, Курский район
Над Курском сработали системы ПВО
Губернатор Старовойт: над Курском и Курским районом сработали системы ПВО