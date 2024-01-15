https://ria.ru/20240115/kursk-1921337245.html

Над Курском сработали системы ПВО

Над Курском сработали системы ПВО - РИА Новости, 15.01.2024

Над Курском сработали системы ПВО

ПВО сработала в небе над Курском и Курским районом, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T01:11

2024-01-15T01:11

2024-01-15T02:15

специальная военная операция на украине

роман старовойт

курский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151780/13/1517801314_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_b0f832cb403d9c6152ac13fefbb49033.jpg

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. ПВО сработала в небе над Курском и Курским районом, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт."В небе над Курском и Курским районом сработало ПВО. Прошу жителей сохранять спокойствие!" - написал он.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Во многих субъектах действует оранжевый уровень террористической опасности.В воскресенье украинские беспилотники атаковали поселок Теткино в Глушковском районе Курской области, в результате пострадал один человек.

https://ria.ru/20240113/ataki-1921116490.html

курский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

роман старовойт, курский район