Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде прокомментировали переход на новые купюры - РИА Новости, 15.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:07 15.01.2024 (обновлено: 12:09 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/kupyury-1921393039.html
В Совфеде прокомментировали переход на новые купюры
В Совфеде прокомментировали переход на новые купюры - РИА Новости, 15.01.2024
В Совфеде прокомментировали переход на новые купюры
Купюры при их выпуске распространяются к людям не сразу, поэтому никакой проблемы в "медленном" переходе на новые купюры номиналом одна тысяча и пять тысяч... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T12:07
2024-01-15T12:09
экономика
николай журавлев
совет федерации рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1903052115_0:42:3057:1762_1920x0_80_0_0_5f12a023d6386fb17a61093207a1c13a.jpg
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Купюры при их выпуске распространяются к людям не сразу, поэтому никакой проблемы в "медленном" переходе на новые купюры номиналом одна тысяча и пять тысяч рублей нет, это будет происходить постепенно, сообщил РИА Новости курирующий финансово-экономический блок вице-спикер Совфеда Николай Журавлев. В октябре Банк России представил новые банкноты: купюры номиналом одну тысячу и пять тысяч рублей изменились тематически, но сохранили цветовую гамму. "Сначала они (купюры - ред.) распространяются по центральным офисам, по кассам, только потом постепенно через банкоматы. Каналов проникновения к людям этих денег очень много, это же не только банкоматы, кассы предприятий, кассы банков", - сказал Журавлев. Он отметил, что проблемы "медленного перехода" на купюры нового образца нет, это многолетний процесс. "Это абсолютно нормально - мы не можем... (за такое время - ред.) полностью их заместить или даже заметно их заместить", - добавил парламентарий. Тысячерублевая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны - Никольская башня Нижегородского кремля, на оборотной стороне отображены Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе. Пятитысячная банкнота посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны - стела "Европа - Азия", на оборотной стороне представлены памятник "Сказ об Урале" в Челябинске, стела "66-параллель" (полярный круг) в Салехарде.
https://ria.ru/20231217/aferisty-1916134826.html
https://ria.ru/20231101/moneta-1906602623.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1903052115_326:0:3057:2048_1920x0_80_0_0_0417c452f7045565df57d400b9150609.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, николай журавлев, совет федерации рф, россия
Экономика, Николай Журавлев, Совет Федерации РФ, Россия
В Совфеде прокомментировали переход на новые купюры

Журавлев: переход на новые купюры номиналом 1000 и 5000 рублей будет постепенным

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкОбновленная банкнота Банка России номиналом 5000 рублей
Обновленная банкнота Банка России номиналом 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Обновленная банкнота Банка России номиналом 5000 рублей
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Купюры при их выпуске распространяются к людям не сразу, поэтому никакой проблемы в "медленном" переходе на новые купюры номиналом одна тысяча и пять тысяч рублей нет, это будет происходить постепенно, сообщил РИА Новости курирующий финансово-экономический блок вице-спикер Совфеда Николай Журавлев.
В октябре Банк России представил новые банкноты: купюры номиналом одну тысячу и пять тысяч рублей изменились тематически, но сохранили цветовую гамму.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкОбновленная банкнота Банка России номиналом 1000 рублей
Обновленная банкнота Банка России номиналом 1000 рублей с изображением башни Нижегородского кремля - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Обновленная банкнота Банка России номиналом 1000 рублей
"Сначала они (купюры - ред.) распространяются по центральным офисам, по кассам, только потом постепенно через банкоматы. Каналов проникновения к людям этих денег очень много, это же не только банкоматы, кассы предприятий, кассы банков", - сказал Журавлев.
Он отметил, что проблемы "медленного перехода" на купюры нового образца нет, это многолетний процесс.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
Россиян предупредили о новых видах мошенничества с пятитысячной купюрой
17 декабря 2023, 02:15
"Это абсолютно нормально - мы не можем... (за такое время - ред.) полностью их заместить или даже заметно их заместить", - добавил парламентарий.
Тысячерублевая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны - Никольская башня Нижегородского кремля, на оборотной стороне отображены Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе.
Пятитысячная банкнота посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны - стела "Европа - Азия", на оборотной стороне представлены памятник "Сказ об Урале" в Челябинске, стела "66-параллель" (полярный круг) в Салехарде.
Памятная монета Омская область серии Российская Федерация
ЦБ выпустил памятную монету, посвященную Омской области
1 ноября 2023, 09:39
 
ЭкономикаНиколай ЖуравлевСовет Федерации РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала