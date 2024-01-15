https://ria.ru/20240115/kupyury-1921393039.html

В Совфеде прокомментировали переход на новые купюры

В Совфеде прокомментировали переход на новые купюры - РИА Новости, 15.01.2024

В Совфеде прокомментировали переход на новые купюры

Купюры при их выпуске распространяются к людям не сразу, поэтому никакой проблемы в "медленном" переходе на новые купюры номиналом одна тысяча и пять тысяч... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T12:07

2024-01-15T12:07

2024-01-15T12:09

экономика

николай журавлев

совет федерации рф

россия

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Купюры при их выпуске распространяются к людям не сразу, поэтому никакой проблемы в "медленном" переходе на новые купюры номиналом одна тысяча и пять тысяч рублей нет, это будет происходить постепенно, сообщил РИА Новости курирующий финансово-экономический блок вице-спикер Совфеда Николай Журавлев. В октябре Банк России представил новые банкноты: купюры номиналом одну тысячу и пять тысяч рублей изменились тематически, но сохранили цветовую гамму. "Сначала они (купюры - ред.) распространяются по центральным офисам, по кассам, только потом постепенно через банкоматы. Каналов проникновения к людям этих денег очень много, это же не только банкоматы, кассы предприятий, кассы банков", - сказал Журавлев. Он отметил, что проблемы "медленного перехода" на купюры нового образца нет, это многолетний процесс. "Это абсолютно нормально - мы не можем... (за такое время - ред.) полностью их заместить или даже заметно их заместить", - добавил парламентарий. Тысячерублевая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны - Никольская башня Нижегородского кремля, на оборотной стороне отображены Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе. Пятитысячная банкнота посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны - стела "Европа - Азия", на оборотной стороне представлены памятник "Сказ об Урале" в Челябинске, стела "66-параллель" (полярный круг) в Салехарде.

https://ria.ru/20231217/aferisty-1916134826.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, николай журавлев, совет федерации рф, россия