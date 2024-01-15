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В Крыму назвали сообщения о плане нападения России на НАТО страшилками - РИА Новости, 15.01.2024
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11:24 15.01.2024 (обновлено: 11:30 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/krym-1921384550.html
В Крыму назвали сообщения о плане нападения России на НАТО страшилками
В Крыму назвали сообщения о плане нападения России на НАТО страшилками - РИА Новости, 15.01.2024
В Крыму назвали сообщения о плане нападения России на НАТО страшилками
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал "грязными страшилками" опубликованный немецким... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T11:24
2024-01-15T11:30
в мире
россия
юрий гемпель
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал "грязными страшилками" опубликованный немецким таблоидом Bild "план" возможного нападения России на НАТО. Ранее немецкий таблоид Bild опубликовал со ссылкой на некий "секретный документ" вооруженных сил ФРГ (бундесвера) "план" того, как Россия, по предположению авторов, могла бы атаковать восточный фланг НАТО. В Минобороны Германии не стали комментировать Bild указанную информацию. "Очередные грязные страшилки. В Европе не все дураки и многие понимают, что у Европы нет будущего без сотрудничества с Россией, а агрессивный блок НАТО и без вмешательства извне развалится", - сказал Гемпель РИА Новости. Гемпель также призвал европейских политиков помнить историю, а особенно, чем закончились военные походы немецкой, французской, британской и прочих армий на Россию.
https://ria.ru/20240113/oborona-1921182051.html
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в мире, россия, юрий гемпель
В мире, Россия, Юрий Гемпель
В Крыму назвали сообщения о плане нападения России на НАТО страшилками

Гемпель назвал публикацию о плане нападения России на НАТО грязными страшилками

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал "грязными страшилками" опубликованный немецким таблоидом Bild "план" возможного нападения России на НАТО.
Ранее немецкий таблоид Bild опубликовал со ссылкой на некий "секретный документ" вооруженных сил ФРГ (бундесвера) "план" того, как Россия, по предположению авторов, могла бы атаковать восточный фланг НАТО. В Минобороны Германии не стали комментировать Bild указанную информацию.
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"Очередные грязные страшилки. В Европе не все дураки и многие понимают, что у Европы нет будущего без сотрудничества с Россией, а агрессивный блок НАТО и без вмешательства извне развалится", - сказал Гемпель РИА Новости.
Гемпель также призвал европейских политиков помнить историю, а особенно, чем закончились военные походы немецкой, французской, британской и прочих армий на Россию.
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