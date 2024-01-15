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Более 230 купелей оборудуют в Подмосковье к Крещению

Более 230 купелей оборудуют в Подмосковье к Крещению - РИА Новости, 15.01.2024

Более 230 купелей оборудуют в Подмосковье к Крещению

Активная подготовка к крещенским купаниям началась в Московской области. В 2024 году для этих целей оборудуют 231 площадку. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T18:10

2024-01-15T18:10

2024-01-15T18:10

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

михаил хайкин

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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Активная подготовка к крещенским купаниям началась в Московской области. В 2024 году для этих целей оборудуют 231 площадку. Об этом сообщил телеканал "360".По словам министра благоустройства региона Михаила Хайкина, к празднику подготовят 65 мест на открытых водоемах, 53 – на прудах, 44 возводимые купели и 69 купелей в помещениях. Площадки оборудуют с соблюдением всех мер безопасности.Отмечается, что для желающих окунуться в ледяную воду также предусмотрят комфортные подходы и спуски.

московская область (подмосковье)

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), михаил хайкин