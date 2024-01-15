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Более 230 купелей оборудуют в Подмосковье к Крещению - РИА Новости, 15.01.2024
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Новости Подмосковья
 
18:10 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/kreschenie-1921482543.html
Более 230 купелей оборудуют в Подмосковье к Крещению
Более 230 купелей оборудуют в Подмосковье к Крещению - РИА Новости, 15.01.2024
Более 230 купелей оборудуют в Подмосковье к Крещению
Активная подготовка к крещенским купаниям началась в Московской области. В 2024 году для этих целей оборудуют 231 площадку. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T18:10
2024-01-15T18:10
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
михаил хайкин
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Активная подготовка к крещенским купаниям началась в Московской области. В 2024 году для этих целей оборудуют 231 площадку. Об этом сообщил телеканал "360".По словам министра благоустройства региона Михаила Хайкина, к празднику подготовят 65 мест на открытых водоемах, 53 – на прудах, 44 возводимые купели и 69 купелей в помещениях. Площадки оборудуют с соблюдением всех мер безопасности.Отмечается, что для желающих окунуться в ледяную воду также предусмотрят комфортные подходы и спуски.
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московская область (подмосковье), михаил хайкин
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Михаил Хайкин

Более 230 купелей оборудуют в Подмосковье к Крещению

© РИА Новости / Виталий АньковПодготовка купели к Крещению
Подготовка купели к Крещению - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Активная подготовка к крещенским купаниям началась в Московской области. В 2024 году для этих целей оборудуют 231 площадку. Об этом сообщил телеканал "360".
По словам министра благоустройства региона Михаила Хайкина, к празднику подготовят 65 мест на открытых водоемах, 53 – на прудах, 44 возводимые купели и 69 купелей в помещениях. Площадки оборудуют с соблюдением всех мер безопасности.
Отмечается, что для желающих окунуться в ледяную воду также предусмотрят комфортные подходы и спуски.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Михаил Хайкин
 
 
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