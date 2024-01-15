https://ria.ru/20240115/kot-1921391033.html

"Уволенного" калининградского кота номинировали на "Лохматый оскар"

"Уволенного" калининградского кота номинировали на "Лохматый оскар" - РИА Новости, 15.01.2024

"Уволенного" калининградского кота номинировали на "Лохматый оскар"

Кота Сергея, которого "уволили" из магазина в Калининградской области, номинировали на международную премию "Мой ласковый и нежный зверь" ("Лохматый оскар"),... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T11:56

2024-01-15T11:56

2024-01-15T12:09

хорошие новости

зеленоградск

калининград

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КАЛИНИНГРАД, 15 янв — РИА Новости. Кота Сергея, которого "уволили" из магазина в Калининградской области, номинировали на международную премию "Мой ласковый и нежный зверь" ("Лохматый оскар"), сообщили организаторы на своем сайте."Петицию с просьбой вернуть Сергея подписали больше 500 человек. Кот стал знаменитым на всю страну, и ему даже предложили работу в администрации Санкт-Петербурга", — говорится в сообщении. Сергей три года жил в магазине в Зеленоградске, а в 2022-м торговая сеть даже признала его "сотрудником года". После жалобы одного из покупателей в Роспотребнадзор кота забрал к себе домой один из сотрудников. Сообщалось, что Сергей очень скучает по работе — наблюдать за продавцами и фотографироваться с покупателями. "Когда покупатели заходят мрачными и недовольными, Сергей заставляет их улыбаться, поэтому он и заслужил награду. Мы уверены, что за все время существования магазина он самый ценный сотрудник", — цитирует сайт премии управляющую магазином Татьяну Горбунову. Международную премию "Мой ласковый и нежный зверь" вручают в Зеленоградске с 2019 года. В жюри входят общественные деятели, политики, журналисты, эксперты из нескольких стран. Номинантами на премию премии становятся животные, совершившие важные и достойные поступки, вызвавшие широкий общественный резонанс в СМИ. Есть и специальная номинация "В ответе за тех...", в которой отмечают людей, отличившихся в вопросах защиты животных.

https://ria.ru/20230811/kot-1889531501.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

зеленоградск, калининград