"Уволенного" калининградского кота номинировали на "Лохматый оскар"
Калининградского кота Сергея номинировали на премию "Лохматый оскар"
© Фото очевидцаКот Сергей
© Фото очевидца
Кот Сергей. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 15 янв — РИА Новости. Кота Сергея, которого "уволили" из магазина в Калининградской области, номинировали на международную премию "Мой ласковый и нежный зверь" ("Лохматый оскар"), сообщили организаторы на своем сайте.
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"Петицию с просьбой вернуть Сергея подписали больше 500 человек. Кот стал знаменитым на всю страну, и ему даже предложили работу в администрации Санкт-Петербурга", — говорится в сообщении.
Сергей три года жил в магазине в Зеленоградске, а в 2022-м торговая сеть даже признала его "сотрудником года". После жалобы одного из покупателей в Роспотребнадзор кота забрал к себе домой один из сотрудников. Сообщалось, что Сергей очень скучает по работе — наблюдать за продавцами и фотографироваться с покупателями.
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"Когда покупатели заходят мрачными и недовольными, Сергей заставляет их улыбаться, поэтому он и заслужил награду. Мы уверены, что за все время существования магазина он самый ценный сотрудник", — цитирует сайт премии управляющую магазином Татьяну Горбунову.
Международную премию "Мой ласковый и нежный зверь" вручают в Зеленоградске с 2019 года. В жюри входят общественные деятели, политики, журналисты, эксперты из нескольких стран. Номинантами на премию премии становятся животные, совершившие важные и достойные поступки, вызвавшие широкий общественный резонанс в СМИ. Есть и специальная номинация "В ответе за тех...", в которой отмечают людей, отличившихся в вопросах защиты животных.