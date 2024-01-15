https://ria.ru/20240115/kongo-1921364533.html

Власти ДР Конго сообщили о начале вывода из страны миротворцев ООН

Власти ДР Конго сообщили о начале вывода из страны миротворцев ООН - РИА Новости, 15.01.2024

Власти ДР Конго сообщили о начале вывода из страны миротворцев ООН

Власти Демократической Республики Конго (ДРК) сообщили о начале вывода из страны миротворческого контингента ООН и его графике, пишет местное издание Actualite. РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T10:04

2024-01-15T10:04

2024-01-15T10:04

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Власти Демократической Республики Конго (ДРК) сообщили о начале вывода из страны миротворческого контингента ООН и его графике, пишет местное издание Actualite. План о выводе миссии по стабилизации в ДР Конго (МООНСДРК) был подписан в ноябре представителями правительства африканской страны и ООН. "Вывод войск начался в том смысле, что мы определили для себя практические меры по постепенному началу процесса в упорядоченном порядке", - заявил на пресс-конференции глава конголезского МИД Кристоф Лутундула. По его словам, первый этап вывода войск продлится до апреля 2024 года и затронет в основном провинцию Южное Киву. "В апреле мы проведем стратегическую оценку, чтобы понять, нужно ли нам, начиная с июня, переходить из провинции Южное Киву в провинцию Северное Киву. Именно эта оценка определит, необходим ли дальнейший переход в провинцию Итури", - добавил министр. На Генассамблее ООН в сентябре президент ДР Конго Феликс Чисекеди призывал к ускоренному выводу 15 тысяч миротворцев. В ООН со своей стороны хотели бы видеть "постепенный, ответственный и устойчивый вывод войск".

https://ria.ru/20231231/pereizbranie-1919295930.html

https://ria.ru/20230727/kongo-1886742004.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, оон, демократическая республика конго