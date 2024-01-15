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В Колумбии выросло число жертв оползня - РИА Новости, 15.01.2024
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09:47 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/kolumbiya-1921361984.html
В Колумбии выросло число жертв оползня
В Колумбии выросло число жертв оползня - РИА Новости, 15.01.2024
В Колумбии выросло число жертв оползня
Число погибших в результате схода оползня в департаменте Чоко в Колумбии возросло до 36, сообщили местные власти. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T09:47
2024-01-15T09:47
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Число погибших в результате схода оползня в департаменте Чоко в Колумбии возросло до 36, сообщили местные власти. Оползень в пятницу накрыл пробку из автомобилей на шоссе Кибдо-Медельин в муниципалитете Кармен-де-Атрато. Ранее сообщалось о 33 погибших и 20 пострадавших. В регионе был развернут оперативный штаб под руководством губернатора, продолжаются поисковые работы. "Были обнаружены тела еще трех человек", - заявила губернатор департамента Каролина Кордоба-Кури. Видео с ее обращением выложено на странице местного правительства в социальной сети X. Как отмечается в посте, таким образом общее число погибших возросло до 36. В воскресенье президент Колумбии Густаво Петро объявил в регионе режим стихийного бедствия, который позволит выделить средства на развитие дорожной инфраструктуры.
https://ria.ru/20240113/opolzni-1921129988.html
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в мире, колумбия, чоко, густаво петро
В мире, Колумбия, Чоко, Густаво Петро
В Колумбии выросло число жертв оползня

В Колумбии число жертв оползня в департаменте Чоко возросло до 36 человек

© AP Photo / Fernando VergaraВид на центр Боготы, Колумбия
Вид на центр Боготы, Колумбия - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© AP Photo / Fernando Vergara
Вид на центр Боготы, Колумбия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Число погибших в результате схода оползня в департаменте Чоко в Колумбии возросло до 36, сообщили местные власти.
Оползень в пятницу накрыл пробку из автомобилей на шоссе Кибдо-Медельин в муниципалитете Кармен-де-Атрато. Ранее сообщалось о 33 погибших и 20 пострадавших. В регионе был развернут оперативный штаб под руководством губернатора, продолжаются поисковые работы.
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"Были обнаружены тела еще трех человек", - заявила губернатор департамента Каролина Кордоба-Кури. Видео с ее обращением выложено на странице местного правительства в социальной сети X.
Как отмечается в посте, таким образом общее число погибших возросло до 36.
В воскресенье президент Колумбии Густаво Петро объявил в регионе режим стихийного бедствия, который позволит выделить средства на развитие дорожной инфраструктуры.
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