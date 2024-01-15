https://ria.ru/20240115/kolumbiya-1921361984.html

В Колумбии выросло число жертв оползня

В Колумбии выросло число жертв оползня - РИА Новости, 15.01.2024

В Колумбии выросло число жертв оползня

Число погибших в результате схода оползня в департаменте Чоко в Колумбии возросло до 36, сообщили местные власти. РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T09:47

2024-01-15T09:47

2024-01-15T09:47

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Число погибших в результате схода оползня в департаменте Чоко в Колумбии возросло до 36, сообщили местные власти. Оползень в пятницу накрыл пробку из автомобилей на шоссе Кибдо-Медельин в муниципалитете Кармен-де-Атрато. Ранее сообщалось о 33 погибших и 20 пострадавших. В регионе был развернут оперативный штаб под руководством губернатора, продолжаются поисковые работы. "Были обнаружены тела еще трех человек", - заявила губернатор департамента Каролина Кордоба-Кури. Видео с ее обращением выложено на странице местного правительства в социальной сети X. Как отмечается в посте, таким образом общее число погибших возросло до 36. В воскресенье президент Колумбии Густаво Петро объявил в регионе режим стихийного бедствия, который позволит выделить средства на развитие дорожной инфраструктуры.

https://ria.ru/20240113/opolzni-1921129988.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, колумбия, чоко, густаво петро