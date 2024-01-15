https://ria.ru/20240115/kolumbiya-1921361984.html
В Колумбии выросло число жертв оползня
В Колумбии выросло число жертв оползня - РИА Новости, 15.01.2024
В Колумбии выросло число жертв оползня
Число погибших в результате схода оползня в департаменте Чоко в Колумбии возросло до 36, сообщили местные власти. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T09:47
2024-01-15T09:47
2024-01-15T09:47
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Число погибших в результате схода оползня в департаменте Чоко в Колумбии возросло до 36, сообщили местные власти. Оползень в пятницу накрыл пробку из автомобилей на шоссе Кибдо-Медельин в муниципалитете Кармен-де-Атрато. Ранее сообщалось о 33 погибших и 20 пострадавших. В регионе был развернут оперативный штаб под руководством губернатора, продолжаются поисковые работы. "Были обнаружены тела еще трех человек", - заявила губернатор департамента Каролина Кордоба-Кури. Видео с ее обращением выложено на странице местного правительства в социальной сети X. Как отмечается в посте, таким образом общее число погибших возросло до 36. В воскресенье президент Колумбии Густаво Петро объявил в регионе режим стихийного бедствия, который позволит выделить средства на развитие дорожной инфраструктуры.
https://ria.ru/20240113/opolzni-1921129988.html
https://ria.ru/20230923/opolzen-1898199617.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, колумбия, чоко, густаво петро
В мире, Колумбия, Чоко, Густаво Петро
В Колумбии выросло число жертв оползня
В Колумбии число жертв оползня в департаменте Чоко возросло до 36 человек
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Число погибших в результате схода оползня в департаменте Чоко в Колумбии возросло до 36, сообщили местные власти.
Оползень в пятницу накрыл пробку из автомобилей на шоссе Кибдо-Медельин в муниципалитете Кармен-де-Атрато. Ранее сообщалось о 33 погибших и 20 пострадавших. В регионе был развернут оперативный штаб под руководством губернатора, продолжаются поисковые работы.
В Колумбии 18 человек погибли из-за оползней
"Были обнаружены тела еще трех человек", - заявила губернатор департамента Каролина Кордоба-Кури. Видео с ее обращением выложено на странице местного правительства в социальной сети X.
Как отмечается в посте, таким образом общее число погибших возросло до 36.
В воскресенье президент Колумбии Густаво Петро
объявил в регионе режим стихийного бедствия, который позволит выделить средства на развитие дорожной инфраструктуры.
В Швеции оползень сошел на крупную автомагистраль