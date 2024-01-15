https://ria.ru/20240115/kolumbiya-1921341796.html

Власти Колумбии продлили режим прекращения огня с повстанцами из РВСК

Власти Колумбии продлили режим прекращения огня с повстанцами из РВСК - РИА Новости, 15.01.2024

Власти Колумбии продлили режим прекращения огня с повстанцами из РВСК

Власти Колумбии продлили на шесть месяцев режим прекращения огня с повстанческой структурой "Центральный генеральный штаб" "Революционных вооруженных сил... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T03:50

2024-01-15T03:50

2024-01-15T03:50

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Власти Колумбии продлили на шесть месяцев режим прекращения огня с повстанческой структурой "Центральный генеральный штаб" "Революционных вооруженных сил Колумбии" (РВСК), сообщил офис колумбийского комиссара по вопросам мира. В декабре делегации правительства Колумбии и "Центральный генеральный штаб" РВСК по итогам второго цикла переговоров заявили, что боевики решили отказаться от похищения людей с целью выкупа. Тогда стороны заявили о намерении провести следующий цикл переговоров 9-18 января в Боготе. "Президент республики Густаво Петро издал Указ 0016 от 14 января 2024 года, которым продлевает режим прекращение огня с "Центральным генеральным штабом" "Революционных вооруженных сил Колумбии" на шесть месяцев", - говорится в сообщении организации в соцсети X. Президент Колумбии Густаво Петро 16 октября 2023 года подписал указ о начале мирного процесса и временном двустороннем прекращении огня с боевиками группировки "Центральный генеральный штаб" РВСК, которое действует с 17 октября по 15 января. Менее чем через месяц повстанцы заявили о приостановке переговоров и исполнения повестки, согласованной с правительством страны, требуя от властей документального подтверждения соблюдения всех достигнутых соглашений. Несмотря на это, правительство и РВСК пришли к соглашению и провели второй раунд переговоров 2-11 декабря. Правительство Густаво Петро пришло к власти в Колумбии летом 2022 года с обещанием достичь всеобъемлющего мира с многочисленными повстанческими формированиями страны и группировками военизированных наркоторговцев по примеру мирных договоренностей с бывшими РВСК. До настоящего момента полноценный мирный процесс был инициирован с повстанцами "Армии национального освобождения" и РВСК. Колумбия более полувека находится в состоянии вооруженного конфликта с участием различных военизированных организаций. За это время погибли более 260 тысяч человек, миллионы были вынуждены покинуть свои дома. В рядах РВСК, которые были в 1966 году сформированы из отрядов самообороны крестьян-коммунистов, состояли до 20 тысяч бойцов. Власти и повстанцы долго вели переговоры о мире, которые закончились подписанием мирного соглашения в 2016 году. После "демобилизации" 13 тысяч человек из РВСК на ее основе была создана официальная политическая партия Comunes, однако более 5 тысяч человек вернулись к партизанской деятельности и наркоторговле.

https://ria.ru/20240114/ekvador-1921236468.html

https://ria.ru/20231221/mali-1917107926.html

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колумбия, богота, густаво петро, революционные вооруженные силы колумбии, в мире