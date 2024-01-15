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Бирюков: горслужбы обновили 13 коммуникационных коллекторов в Москве за год - РИА Новости, 15.01.2024
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12:34 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/kollektory-1921401172.html
Бирюков: горслужбы обновили 13 коммуникационных коллекторов в Москве за год
Бирюков: горслужбы обновили 13 коммуникационных коллекторов в Москве за год - РИА Новости, 15.01.2024
Бирюков: горслужбы обновили 13 коммуникационных коллекторов в Москве за год
Специалисты Комплекса городского хозяйства отремонтировали и модернизировали 13 коммуникационных коллекторов за минувший год в столице, сообщил журналистам в... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T12:34
2024-01-15T12:34
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петр бирюков
москва
городское хозяйство москвы
комплекс городского хозяйства москвы
коллекторы
ремонт
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства отремонтировали и модернизировали 13 коммуникационных коллекторов за минувший год в столице, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В столице проводится планомерная работа по поддержанию в надлежащем состоянии подземных коллекторов, в которых проходят трубопроводы и кабели связи. Своевременное обновление этих объектов позволяет продлить срок их безопасной эксплуатации и обеспечить сохранность коммуникаций. В прошлом году модернизировали и капитально отремонтировали 13 сооружений, еще в пяти стартовали строительно-монтажные работы", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что коллекторы обновили в Центральном, Юго-Западном, Западном и Зеленоградском административных округах. "В рамках проектов восстановили разрушенные слои бетона и ходовые дорожки, отремонтировали дренажные системы и гидроизоляцию строительных конструкций, заменили кабельные и технологические металлоконструкции. В коллекторах была проведена модернизация охранно-пожарной сигнализации и голосовой связи, обновлены системы оповещения и управления эвакуацией, контроля температуры и уровня воды", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что коллекторное хозяйство столицы - уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов составляет больше 800 километров.
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петр бирюков, москва, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы, коллекторы, ремонт
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы, Коллекторы, Ремонт

Бирюков: горслужбы обновили 13 коммуникационных коллекторов в Москве за год

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудница ГУП "Москоллектор" в тоннеле кабельного коллектора
Сотрудница ГУП Москоллектор в тоннеле кабельного коллектора - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Сотрудница ГУП "Москоллектор" в тоннеле кабельного коллектора
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства отремонтировали и модернизировали 13 коммуникационных коллекторов за минувший год в столице, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В столице проводится планомерная работа по поддержанию в надлежащем состоянии подземных коллекторов, в которых проходят трубопроводы и кабели связи. Своевременное обновление этих объектов позволяет продлить срок их безопасной эксплуатации и обеспечить сохранность коммуникаций. В прошлом году модернизировали и капитально отремонтировали 13 сооружений, еще в пяти стартовали строительно-монтажные работы", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что коллекторы обновили в Центральном, Юго-Западном, Западном и Зеленоградском административных округах.
"В рамках проектов восстановили разрушенные слои бетона и ходовые дорожки, отремонтировали дренажные системы и гидроизоляцию строительных конструкций, заменили кабельные и технологические металлоконструкции. В коллекторах была проведена модернизация охранно-пожарной сигнализации и голосовой связи, обновлены системы оповещения и управления эвакуацией, контроля температуры и уровня воды", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что коллекторное хозяйство столицы - уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов составляет больше 800 километров.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМоскваГородское хозяйство МосквыКомплекс городского хозяйства МосквыКоллекторыРемонт
 
 
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