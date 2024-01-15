https://ria.ru/20240115/koklyush-1921447728.html
Минздрав разрешил проведение исследований детской вакцины от коклюша
Минздрав разрешил проведение исследований детской вакцины от коклюша - РИА Новости, 15.01.2024
Минздрав разрешил проведение исследований детской вакцины от коклюша
Минздрав России одобрил проведение клинических исследований назальной вакцины для профилактики коклюша у детей в возрасте от 6 до 14 лет, следует из данных... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T16:03
2024-01-15T16:03
2024-01-15T16:03
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Минздрав России одобрил проведение клинических исследований назальной вакцины для профилактики коклюша у детей в возрасте от 6 до 14 лет, следует из данных реестра разрешенных клинических исследований. "Цель клинического исследования: оценка безопасности и иммуногенности вакцины ГамЖВК, живая вакцина интраназального применения для профилактики коклюша у детей в возрасте 14 и 6 лет", - говорится в реестре. Исследование пройдет в Перми и Энгельсе, в нем примут участие 284 ребенка. Планируется, что исследование завершится 31 декабря 2024 года. Разработчиком препарата является НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, пермь, энгельс, экономика
Россия, Пермь, Энгельс, Экономика
Минздрав разрешил проведение исследований детской вакцины от коклюша
Минздрав разрешил проведение исследований детской назальной вакцины от коклюша
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Минздрав России одобрил проведение клинических исследований назальной вакцины для профилактики коклюша у детей в возрасте от 6 до 14 лет, следует из данных реестра разрешенных клинических исследований.
"Цель клинического исследования: оценка безопасности и иммуногенности вакцины ГамЖВК, живая вакцина интраназального применения для профилактики коклюша у детей в возрасте 14 и 6 лет", - говорится в реестре.
Исследование пройдет в Перми
и Энгельсе
, в нем примут участие 284 ребенка. Планируется, что исследование завершится 31 декабря 2024 года.
Разработчиком препарата является НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
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