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Минздрав разрешил проведение исследований детской вакцины от коклюша

Минздрав разрешил проведение исследований детской вакцины от коклюша - РИА Новости, 15.01.2024

Минздрав разрешил проведение исследований детской вакцины от коклюша

Минздрав России одобрил проведение клинических исследований назальной вакцины для профилактики коклюша у детей в возрасте от 6 до 14 лет, следует из данных... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T16:03

2024-01-15T16:03

2024-01-15T16:03

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Минздрав России одобрил проведение клинических исследований назальной вакцины для профилактики коклюша у детей в возрасте от 6 до 14 лет, следует из данных реестра разрешенных клинических исследований. "Цель клинического исследования: оценка безопасности и иммуногенности вакцины ГамЖВК, живая вакцина интраназального применения для профилактики коклюша у детей в возрасте 14 и 6 лет", - говорится в реестре. Исследование пройдет в Перми и Энгельсе, в нем примут участие 284 ребенка. Планируется, что исследование завершится 31 декабря 2024 года. Разработчиком препарата является НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

https://ria.ru/20231227/vaktsina-1918376309.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, пермь, энгельс, экономика