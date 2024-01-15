Рейтинг@Mail.ru
Минздрав разрешил проведение исследований детской вакцины от коклюша - РИА Новости, 15.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:03 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/koklyush-1921447728.html
Минздрав разрешил проведение исследований детской вакцины от коклюша
Минздрав разрешил проведение исследований детской вакцины от коклюша - РИА Новости, 15.01.2024
Минздрав разрешил проведение исследований детской вакцины от коклюша
Минздрав России одобрил проведение клинических исследований назальной вакцины для профилактики коклюша у детей в возрасте от 6 до 14 лет, следует из данных... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T16:03
2024-01-15T16:03
россия
пермь
энгельс
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796882182_0:0:3130:1762_1920x0_80_0_0_7801f4b5c31f66bc9b0c129ac7d9006d.jpg
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Минздрав России одобрил проведение клинических исследований назальной вакцины для профилактики коклюша у детей в возрасте от 6 до 14 лет, следует из данных реестра разрешенных клинических исследований. "Цель клинического исследования: оценка безопасности и иммуногенности вакцины ГамЖВК, живая вакцина интраназального применения для профилактики коклюша у детей в возрасте 14 и 6 лет", - говорится в реестре. Исследование пройдет в Перми и Энгельсе, в нем примут участие 284 ребенка. Планируется, что исследование завершится 31 декабря 2024 года. Разработчиком препарата является НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
https://ria.ru/20231227/vaktsina-1918376309.html
россия
пермь
энгельс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796882182_399:0:3130:2048_1920x0_80_0_0_7fb8908560f90aebc006cd3ce2d2b6c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, пермь, энгельс, экономика
Россия, Пермь, Энгельс, Экономика
Минздрав разрешил проведение исследований детской вакцины от коклюша

Минздрав разрешил проведение исследований детской назальной вакцины от коклюша

© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинские работники в инфекционной больнице
Медицинские работники в инфекционной больнице - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
Медицинские работники в инфекционной больнице. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Минздрав России одобрил проведение клинических исследований назальной вакцины для профилактики коклюша у детей в возрасте от 6 до 14 лет, следует из данных реестра разрешенных клинических исследований.
"Цель клинического исследования: оценка безопасности и иммуногенности вакцины ГамЖВК, живая вакцина интраназального применения для профилактики коклюша у детей в возрасте 14 и 6 лет", - говорится в реестре.
Исследование пройдет в Перми и Энгельсе, в нем примут участие 284 ребенка. Планируется, что исследование завершится 31 декабря 2024 года.
Разработчиком препарата является НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Попова оценила эффективность вакцины от гриппа
27 декабря 2023, 10:16
 
РоссияПермьЭнгельсЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала