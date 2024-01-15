https://ria.ru/20240115/kndr-1921365110.html
Глава МИД КНДР прибыла в Россию с официальным визитом
Глава МИД КНДР прибыла в Россию с официальным визитом - РИА Новости, 15.01.2024
Глава МИД КНДР прибыла в Россию с официальным визитом
Глава МИД КНДР Цой Сон Хи накануне прибыла в Москву с официальным визитом, сообщили РИА Новости в посольстве КНДР в Москве РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T10:09
2024-01-15T10:09
2024-01-15T10:09
москва
россия
цой сон хи
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Глава МИД КНДР Цой Сон Хи накануне прибыла в Москву с официальным визитом, сообщили РИА Новости в посольстве КНДР в Москве Ранее агентство ЦТАК сообщило, что в воскресенье правительственная делегация КНДР во главе с министром иностранных дел Цой Сон Хи отбыла из Пхеньяна и отправилась в РФ с официальным визитом. По сообщению ЦТАК, в Пхеньянском международном аэропорту делегацию провожали заместитель министра иностранных дел Пак Чхоль Чжун, временный поверенный в делах РФ Владимир Топеха и военный атташе посольства Валерий Исаенко. "Министр уже находится в Москве. Она прилетела вчера", - рассказали в посольстве.
https://ria.ru/20240114/otnosheniya-1921304590.html
москва
россия
кндр (северная корея)
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, цой сон хи, кндр (северная корея)
Москва, Россия, Цой Сон Хи, КНДР (Северная Корея)
Глава МИД КНДР прибыла в Россию с официальным визитом
Глава МИД КНДР Цой Сон Хи прибыла в Россию с официальным визитом