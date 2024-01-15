https://ria.ru/20240115/kndr-1921365110.html

Глава МИД КНДР прибыла в Россию с официальным визитом

Глава МИД КНДР прибыла в Россию с официальным визитом - РИА Новости, 15.01.2024

Глава МИД КНДР прибыла в Россию с официальным визитом

Глава МИД КНДР Цой Сон Хи накануне прибыла в Москву с официальным визитом, сообщили РИА Новости в посольстве КНДР в Москве РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T10:09

2024-01-15T10:09

2024-01-15T10:09

москва

россия

цой сон хи

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Глава МИД КНДР Цой Сон Хи накануне прибыла в Москву с официальным визитом, сообщили РИА Новости в посольстве КНДР в Москве Ранее агентство ЦТАК сообщило, что в воскресенье правительственная делегация КНДР во главе с министром иностранных дел Цой Сон Хи отбыла из Пхеньяна и отправилась в РФ с официальным визитом. По сообщению ЦТАК, в Пхеньянском международном аэропорту делегацию провожали заместитель министра иностранных дел Пак Чхоль Чжун, временный поверенный в делах РФ Владимир Топеха и военный атташе посольства Валерий Исаенко. "Министр уже находится в Москве. Она прилетела вчера", - рассказали в посольстве.

https://ria.ru/20240114/otnosheniya-1921304590.html

москва

россия

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, россия, цой сон хи, кндр (северная корея)